Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 yıldır iktidarız ama sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda hala sıkıntılar var. Yaptıkları yanlarına kar kalacağını sananlar 15 Temmuz gecesi tarihi bir ders aldılar. Geçilme yaşını düşürerek gençlerimize güvenimizi gösterdik. Seçimlerde de aynı şekilde gençlerimize fırsat vereceğimizi buradan ilan ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu..



"14 yıldır kesintisiz iktidarız ama sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda hâlâ sıkıntılarımız var" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:



Vakıf, dernek, parti gibi kuruluşlardan yapılan hizmetler gönül işidir. Sevgi, sevda işidir. İnsan yetiştirmek her şeyden önce inanç, adanmışlık, sabır ve süreklilik gerektirir. Her imkanımız var, tek eksiğimiz hizmete dönüştürecek adanmışlardır. Dilimizden tarihimize kadar pek çok alanda ecdadımıza ve kültürümüze duyulan husumetin ürünü bir yaklaşımla hazırlanmış olan müfredatlar daha yeni yeni değişiyor.



Medyadan sinemaya, bilim teknolojiden hukuka kadar pek çok alanda hala en etkin yerlerde ülkesine ve milletine yabancı zihniyetteki kişilerin, ekiplerin, hiziplerin bulunduğunu biliyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu durumdan da büyük üzüntü duyuyorum. Dün hedefimiz bir avuç birikimli nesil yetiştirmekti, bugün ise hedeflerimiz çok çok farklıdır. Elimizde böyle bir imkan varken hala pek çok yeri boş bırakıyor olmamız aklın kabul edebileceği bir durum değildir. Bu konuda Ensar Vakfımıza çok büyük görevler düşüyor. Biz 80 milyon insanın tamamına ulaşmayı hedefleyen bir hareketiz, bunun farkında olmamız gerekir. Bizi birçok şeyler aldatmamalı. Umudunu bize bağlamış milyonlarca mazlumun sorumluluğunun üzerimizde olduğunu unutmamalıyız. Bizim sınırlarımız 780 bin kilometre değildir. Başka türlü davranma şansımız yoktur.



"O GECE ORAYA GELENLER, GEZİ PARKI'NIN GENÇLERİ DEĞİLDİ"



Biz 1980 darbesine maruz kalan neslin içindeydik. En son 15 Temmuz darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Milletimize yaptıkları her türlü kötülük yanlarına kar kaldı sananlar, 15 Temmuz gecesi tarihi bir ders aldılar.



Dün şehit ve gazi yakınları ile iftar yaptık. Bir hanım kardeşimiz gazi, eşini de o gece kaybetmişti. O gazi haliyle akşam orada kararlılıkla geleceğe kendisini hazırlama gayreti içerisindeydi. Türkiye bu noktaya çok uzun, çok yorucu, bedeli çok ağır bir mücadelenin sonunda geldi. Milletimiz bu defa aynı oyuna izin vermedi. 15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından biri de gençlerimizdir. O gece oraya gelenler, Gezi Parkı'nın gençleri değildi. Canını bayrağı, ezanı için ortaya koyan gençlerdi. Gençlerimiz de 15 Temmuz'da hemen harekete geçtiler, darbecilerin üzerlerine gidip işgal edilen yerleri kurtardırlar. En ön saftaydılar. 'Gençlerden hayır gelmez' diyenleri mahcup ettiler.



"SEÇİMLERDE GENÇLERİMİZE FIRSAT VERECEĞİMİZİ BURADAN İLAN EDİYORUM"



Bizim gençliğimiz bu ülkeyi, bu milleti adeta nasıl bir dönüşüm değişime tabi tutulur, bunu gösterecektir. Seçilme yaşını düşürerek gençlerimize güvenimizi gösterdik. Seçimlerde de aynı şekilde gençlerimize fırsat vereceğimizi buradan ilan ediyorum. Bu vatanı, bu milleti o gençliğe temsil ve o gençlik de inşallah parlamentoda bu temsil görevini yerine getirecektir, ben buna da inanıyorum.



"'DURMAK YOK, YOLA DEVAM' DİYECEĞİZ"



Bir yandan yeni nesilleri, inancıyla, tarihiyle barışık olarak yetiştirme faaliyetini sürdürürken, diğer yandan da diğer sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. "Durmak yok, yola devam" diyeceğiz.