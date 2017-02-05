Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, saat 15.20'de bir araya geldi Görüşme 4 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.



Saat 15.20'de başlayan görüşme 4 saat 10 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin herhang bir açıklama yapılmadı.



Erdoğan ile Yıldırım, 1 Şubat'ta da programda olmamasına rağmen Beştepe'de yaklaşık 3 saat görüşmüştü.



ulusalkanal.com.tr