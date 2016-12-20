Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstediğiniz kadar terör estirin bu milleti bölemeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstediğiniz kadar terör estirin, istediğiniz kadar alçakları bir araya getirin, bu milleti bölemeyeceksiniz, bu milleti parçalayamayacaksınız." dedi.

0 0 0 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Tüneli'nin açılış töreninde yaptığı konuşmasına başladığı sırada, vatandaşların "İdam isteriz" gibi sloganlar atması üzerine egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu söyledi.



"Bu konuda sizin dediğiniz doğrudur. Millet ne istiyorsa odur. Gerisi teferruattır." diyen Erdoğan, açılışını yaptıkları ve ismini Avrasya Tüneli olarak belirledikleri İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesinin, ülkeye, millete, Avrupa ve Asya kıtalarına hayırlı olması dileğinde bulundu.



İki kıtayı birbirine bağlayan böyle nadide bir ülkenin, aynı zamanda bir şehrin mensupları olduklarını ifade eden Erdoğan, bu şehrin, uğruna birçok şeyler feda edilebilecek bir şehir olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun için bu şehre aşık olduklarını dile getirerek, "Bu projenin hayata geçmesini sağlayan tüm kurumlarımızı, bakanlığımızı, yüklenici ve işletmeci şirketleri, mimar, mühendis, işçisine kadar, inşasında çalışan herkesi tebrik ediyorum. Temelini Asya yakasında atmıştık. Rabbime hamdolsun açılışını Avrupa yakasında yapıyoruz. Bu ne mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.



"Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz"



Erdoğan, sözlerinin başında dün Ankara'da alçakça bir saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un ölümünden duyduğu üzüntüyü bir kez daha tekrarlamak istediğini aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Gerçekten bir diplomat olarak takdir ettiğim bir arkadaştı. Bir hafta kadar önce Tataristan Cumhurbaşkanını yanıma getirmişti, birlikteydiler. Birlikte bazı değerlendirmeleri yapmıştık ve sıcak, sempatik bir insandı. Dün akşam uğradığı o suikast girişimi ve neticesi gerçekten üzüntü vericiydi. Şahsım, milletim adına şiddetle telin ediyorum, lanetliyorum. Devlet Başkanı sayın Putin'in şahsında tüm dost Rus halkına ve müteveffa Karlov'un ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dün akşam olayın hemen ardından sayın Putin'i arayarak, şahsım ve milletim adına olaydan duyduğumuz derin elemi kendisine bizzat ilettim. Kendisiyle bu kalleş saldırının, Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyon olduğu konusunda hem fikiriz. Güvenlik güçlerimiz ve yargımız, olayı tüm yönleriyle araştıracak ve gerçekleri ortaya çıkaracaktır."



Erdoğan, Rusya ile ortak bir soruşturma komisyonu kurarak, şu anda çalışmalara başladıklarını ve heyetlerinin çalıştığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye başta olmak üzere, Rusya ile giderek genişleyen iş birliği alanlarımızın bu saldırıdan etkilenmeyeceği konusunda sayın Putin ile anlayış birliği içindeyiz. Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına, zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.



"Terörün bizi kendi gündemine esir etmesine izin vermedik"

"Terör saldırılarında büyük kayıplar vermiş bir ülke olarak, topraklarımız içinde böyle elim bir hadisenin meydana gelmiş olması, bizi en az kendi vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar kadar üzmüştür." diyen Erdoğan, Rus halkına ve Büyükelçi Karlov'un ailesine başsağlığı diledi.



Terörün kendi gündemine ülkeyi esir etmesine izin vermediklerini ve vermeyeceklerini ifade eden Erdoğan, "Onun için bugün burada bu eserin açılışının yapılmasını, dedik ki 'ertelemeyeceğiz, yapacağız'. Bunun teröre karşı en doğru ve en etkili tutum olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.



"Bu milleti parçalayamayacaksınız"



Terörün gücünün Türkiye'yi bölmeye yetmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"İstediğiniz kadar terör estirin, istediğiniz kadar alçakları bir araya getirin, bu milleti bölemeyeceksiniz. Bu milleti parçalayamayacaksınız. Onun için ben milletime sesleniyorum. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla Çerkez'iyle, Gürcü'süyle Abaza'sıyla, Roman'ıyla Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla velhasıl 80 milyon, Alevi-Sünni, 80 milyon bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Burada bir sıkıntı var mı? Biz birbirimizi niye seviyoruz? Niçin seviyoruz? Biz yaratılanı Yaratan'dan ötürü sevdik, bu yolda böyle varız. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. Sizin şu birliğiniz var ya, bu beraberliğiniz var ya, onları çıldırtan bu. 80 milyon biz, tek milletiz. Tek bayrak... Bayrağımızın rengi belli, şehidimizin kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi, her yıldız bir şehit işareti. Onun için tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Rabb'imden şifalar diliyorum."



"Bağlantılar çıkmaya başladı"



"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atılması üzerine ise Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Sizler bu inançta olduğunuz sürece, bu inancınızla Allah'ın izniyle bu millet, işte o terörist alçaklara karşı boyun eğmedi, eğmeyecektir. Bunu Çanakkale'de gösterdi, bunu Kurtuluş Savaşı'nda gösterdi, en son bunu 15 Temmuz'da gösterdi. Sizler tankların üzerine imanınızla yürüdünüz. Sizin elinizde bayraktan başka ve yüreğinizde de imanınızdan başka bir şey yoktu. İşte dün akşamki alçak gibi alçaklar tanklarla, toplarla savunmasız insanlara saldırdılar. O namussuzlar da uçakla vurmaya kalktılar, helikopterlerle vurmaya kalktılar. Ellerindeki silahlarla vurmaya kalktılar. İşte dün akşamki kalleş de geldi ülkemizdeki, bir yerde Rusya'nın temsilcisi olan bir yerde bize emanet durumunda olan bir insanı, düşünün, sırtından vurdu. Sırtından vurmak kalleşlerin adetidir, alçakların adetidir. İşte bunu yaptılar. Kardeşlerim! Dün akşamki tabii bedelini anında ödedi ama bağlantıları bunların hepsi şimdi ayrı ayrı inceleniyor, araştırılıyor, bunları da çıkaracağız. Zaten bağlantılar çıkmaya başladı."

"Saldırılar azmimizi biliyor"



Terör örgütlerinin, yaptıkları yanlışı çok yakında anlayacağını bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin canını terör örgütleriyle, terör eylemleriyle yakarak bu ülkeyi ve bu milleti dize getirebileceklerini sanıyorlar. Tam tersine; bu saldırılar bizim inancımızı ve azmimizi daha da biliyor. Türk milletini bir asır sonra yeniden 'Ya istiklal ya ölüm' noktasına getirenler, yaptıkları yanlışı çok yakında anlayacaklardır."



Geçiş ücreti belli oldu



Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine yönelik bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Yılbaşına kadar diyoruz ki; buranın (Avrasya Tüneli) ücreti 15 lira olsun. Ama bu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki şehitlerimize yönelik o hesaba girecek. 15 liradan o güne kadar bu geçişler yapılacak ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığındaki şehit ve gazilerimize yönelik hesapta bu para toplanmış olacak."

Kaynak: