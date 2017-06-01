Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Genelkurmay Başkanlığı, 13 askerin şehit olduğu bilgisini verdi.



Kazaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada şöyle denildi:



"Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığı’ndan kalkan bir helikopterin kaza sebebiyle düşmesi neticesinde 13 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim.



Bölgedeki operasyonları yöneten bir Tümgeneralimiz ile çeşitli rütbelerden subaylarımızın da aralarında yer aldığı bu kayıplarımızın acısını, milletimizle birlikte derinden yaşıyoruz.



Terörle mücadelede son aylarda çok büyük başarılar elde etmemizi sağlayan bu askerlerimizin kahramanlıklarını, ülke ve millet olarak asla unutmayacağız.



Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum."



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