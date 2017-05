Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Üniversitesi'nde düzenlenen TOBB'un 73'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasının başında yüksek faiz tepkisini tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O krediye mahkum olan girişimci, karınca yazısı kadar, altına imzayı atıyor, içinde ne var ne yok bundan haberi yok. Allah'ın izni ile bunu da çözeceğiz. Kararlılığımız var en azından" dedi.

Şırnak'ın Cizre'ye, Hakkari'nin ise Yüksekova'ya dönüşeceğini açıklayan Erdoğan, "Şırnak'ı, Hakkari'yi nasıl şehir yapmışlar diye şaşarsınız" diye konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



"Sizlerin aynı zamanda bulunduğunuz şehirlerin kanaat önderleri olduğunuzu da biliyorum. Bu salon aslında Türkiye'nin yelpazesidir. İş dünyamızın lokomotifliği, emeği ve desteği olmadan hedefimize ulaşmamız mümkün değildir. Üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan sizlerin azmi, heyecanı, enerjisi bizim için en büyük güç kaynağıdır. Ülkemizde bizim kadar iş dünyasıyla, toplumumuzun her kesimi ile yakın ilişki içinde olan bir başka siyasi parti olduğunu da sanmıyorum."



"BÜROKRATİK OLİGARŞİ HER YERDE SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR"



"Büyük yatırımcılarımıza hep destek olduk. Şehirlerimize ziyaretimizde iş dünyamızla hep bir araya gelmeye çalıştık. Yurt dışına iş adamlarımızla birlikte gittik. Bürokratik oligarşi her yerde sorun olmaya devam ediyor."



FAİZ TEPKİSİ: BUNU DA ÇÖZECEĞİZ



"Bir kredi faizleri noktasında her yerde yüksek faizden şikayet var mı, var. Bunu hep gündemimde tuttum, gündemimde olmaya da devam edecek. Faizi ben ülkede, yüksek faizi bir sömürü aracı olarak görürüm. Sömürü aracı olarak bir faiz mantığı var. Kredi faizini uygun şartlarda vereyim de ülkem de ben de kazanayım anlayışı yok. O krediye mahkum olan girişimci, karınca yazısı kadar, altına imzayı atıyor, içinde ne var ne yok bundan haberi yok. Allah'ın izni ile bunu da çözeceğiz. Kararlılığımız var en azından. Ülkemizde kazanmak isteyen kimseye engel olmadığımız gibi her türlü desteği sağladık."



"Dünyada bu milletin eşi benzeri yok. TOBB ülkemizin geleceği ile ekonomi ile demokrasinin aynı bütünün parçaları olduğunu kabul etmiş bir kurumdur. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini yaşayarak hiç unutmamalıyız. Gücümüzü ve motivasyonumuzu bu yaptıklarımızdan alıyoruz. Sürekli ecdada atıfta bulunmamızın sebebi budur. Geçmişini bilmeyen gelecekte nereye gideceğini de kestiremez. Türkiye'nin 2023 hedeflerini 2011 seçimlerinin ardından ilan ettik. Bu arada boş durmuyor, 2023 hedeflerimizi bir adım daha ileri taşıyacak mahiyette çalışmalar yürütüyoruz."



ERDOĞAN'DAN '6 AYLIK YOL HARİTASI' AÇIKLAMASI



"Yıl sonuna kadar bütün bakan arkadaşlarımızdan şunu kendilerinden yapmalarını istedim; "Yol haritanızı 6 aylık olarak hazırlayın getirin" diyeceğim. Biz 6 aylık yol haritası ile 2019'un hazırlıklarını yürüteceğiz.



Bu konuda herkes 'benim de burada sırtanacağım bir yük vardır' anlayışında olacaktır." Türkiye 2035 yılında 90 milyonu aşacak olan nüfusu ile bu bakımdan dünyanın ilk 20 ülkesinden biri olarak gücünü devam ettirecek. Rekabet gücümüz de her sene yükselecektir.



"ŞIRNAK CİZRE'YE, HAKKARİ YÜKSEKOVA'YA DÖNÜŞECEK"



"Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak, Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Şırnak'ı, Hakkari'yi nasıl şehir yapmışlar diye şaşarsınız. Çünkü şehircilik benim işim. Niye? Belediyecilikten geldim. Neresi şehir olur, neresi olmaz onu iyi bilirim."



YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI



"Bir teklifim var, gelin yerli otomobilimizi TOBB camiasının içinden çıkaralım. Bu millete montaj yakışmıyor. (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözünün ardından, söz alarak konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kendilerinin bu yönde çalışma yapacaklarının sözünü verdi)"