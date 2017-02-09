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Cumhurbaşkanına hakarete para cezası

Antalya CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Uyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2014'te Başbakan olduğu dönemde sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı

Cumhurbaşkanına hakarete para cezası

Antalya CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Orhan Uyar'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2014'te Başbakan olduğu dönemde sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 lira para cezası verildi.

Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan Uyar, avukatı ve bazı CHP Antalya Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Uyar, başkasınca sosyal medyaya sunulan ve altında kendisine ait olmadığını iddia ettiği ifadelerin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştığını belirtti. Ayrıca Uyar, suç kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü.

Mahkeme hakimi, kamu görevlisine hakaret suçunu işlediğine hükmettiği sanık Uyar'a, 7 bin 80 lira adli para cezası verdi. Cezayla ilgili hükmün açıklanması geriye bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #para cezası #dava #Cumhurbaşkanına hakaret #antalya
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