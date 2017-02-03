Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama- Şanlıurfa haberleri

Birecik ilçesinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret eden ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen . (27) Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen . tutuklandı.