Cumhurbaşkanlığı kaynaklarındandan önemli Almanya açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Merkel ile terör örgütleri PKK, FETÖ ve DHKP-C'nin Almanya'daki faaliyetleri ve yapılanmaları hakkında endişeler paylaşıldı. Örgüt faaliyetlerine göz yumulmasının müttefiklik ilişkisi ile bağdaşmadığı ifade edildi.

Görüşmede PKK, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetleri ve yapılanmaları hakkında endişeler paylaşıldı. Örgüt faaliyetlerine göz yumulmasının müttefiklik ilişkisi ile bağdaşmadığı ifade edildi.



Özellikle Alman medyasında DİTİB ile ilgili gündeme gelen ajanlık ithamının asılsız olduğu vurgulanarak, DİTİB'in (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) Alman kanunlarına göre faaliyet gösteren bir kuruluş olduğu hatırlatıldı.



CNN Türk'ün haberine göre, Türk-Alman ekonomik ilişkilerinde 2016 yılının ikinci yarısında başlayan iyileşmenin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımlar görüşüldü.



Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının anayasa referandumunda oy verebilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanması talebi dile getirildi.



Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda Alman makamları tarafından zaman zaman yanlış, eksik ve yanlı bilgilere dayanan açıklamalar yapıldığına dikkat çekildi.



Geri Kabul Anlaşması neticesinde Ege Denizi'nde yaşanan ölümlerin sona ermesinde Merkel'in katkılarının önemli bulunduğu ifade edildi ve Avrupa Birliği'nin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği hatırlatıldı.



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