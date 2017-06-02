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Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye çok sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye çok sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz askerlerimiz bütün şehitlerimiz gibi milletin vicdanında. Soruşturma devam ediyor, detaylar ortaya çıktıkça paylaşılacaktır.

FETÖ DAVALARI

Yargılamaların başlamış olması çok önemli. Batılı basın organları hukukun üstünlüğü gibi telkinlerde bulunuyor ama bunun dışında bir şey yapılmıyor zaten. Davalar Türkiye'de hukukun işlediğini gösteriyor. Bu alçak darbe girişiminde bulunanlar adeletin önüne çıkarıldı. Yargı, bağımsızlığı çerçevesinde gerekli değerlendirme yapılacaktır. Şehitlerimiz oldu, ülke tarihinde görülmemiş şeyler yaşandı. Cumhurbaşkanını sadece tevkif etmek için değil katletmek için yola çıktılar. Savunmalara baktığınızda oyun içinde oyun görüyoruz. Yaşananlara ve anlatılanlara bakıldığında iki apayrı dünya var. Türk mahkemeleri çalışıyor ve davalar gayet şeffaf bir şekilde yürütülüyor.

ABD'DEN YPG'YE SİLAH

Çerçeveyi Sayın Cumhurbaşkanımız, Trump ile yaptığı görüşmede ortaya koydu. Oradaki görüşmede Cumhurbaşkanımız aldıkları kararın yanlış olduğunu ifade etti. Biz iddiamızda ısrarcıyız. ÖSO ile Rakka operasyonu yapılabilirdi. Obama yönetimi teklifimizi bir kenara koydu. Başka hesaplar olduğu belirgin. Obama yönetiminin hataları kaybedilen zaman süreçlerine baktığınızda Suriye'deki tablonun bu kadar karanlık hale gelmesinin nedenlerini burada aramanız gerekir." 

DEAŞ başka coğrafyalarda da ortaya çıkmaya başlıyor. Obama yönetimini baştan beri bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle baş edemeyeceği yönünde eleştirdik. Obama yönetimi maalesef Trump'ı da ikna etti. Biz baştan beri söyledik; Rakka operasyonunda YPG yer alırsa biz yokuz dedik. Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik bir tehdit algılanırsa gereğini yaparız dedik. ABD'den Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek adımları atacağız açıklaması geldi. İşbirliğine tabii ki açığız. ABD ile çalışmaya devam edeceğiz. ABD'nin bu konuda hata yaptığı çok açık."

Etiketler; #abd #cumhurbaşkanlığı #fetö #helikopter
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