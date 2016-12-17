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Cumhurbaşkanlığı Sistemi, 2019 yılından önce uygulamaya geçebilir

AKP ve MHP’nin Meclis’e sunduğu Cumhurbaşkanlığı Sistemi, 2019 yılından önce uygulamaya geçebilir. Teklifin Meclis’ten ve referandumdan geçmesi durumunda yapılacak bir erken seçim ile yeni sisteme geçilebilecek. Başbakan Binali Yıldırım, 21 Aralık’ta partili milletvekillerine anayasa değişikliği teklifini anlatarak kampanyayı resmi olarak başlatacak

Cumhurbaşkanlığı Sistemi, 2019 yılından önce uygulamaya geçebilir
Türk milletini kutuplaştıran, Meclis’i yetkisizleştiren Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin 2019’dan önce hayata geçmesi mümkün olabilir.

AKP’nin MHP ile uzlaşması sonucu Meclis’e sunulan teklif, 2019 yılından itibaren uygulamaya geçmeyi planlıyor.

Ancak, teklifin Meclis’ten ve referandumdan geçmesi durumunda 2019’dan önce yürürlüğe girme olasılığı gündeme geldi. 

AKP’nin erken seçim kararı alması durumunda bu tarih öne çekilebilecek. Ancak böyle bir durumda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görev süresi bir dönem kısalmış olacak.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da 21 Aralık’ta milletvekillerini toplayarak Anayasa Değişikliği teklifini anlatacak.

Yıldırım’ın bu toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Sistemi propaganda sürecinin resmi olarak başlatması anlamına geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleri ile teklife ilişkin kapalı bir toplantı yaptı. 

Kayseri’de yaşanan terör saldırısı nedeniyle toplantıya ilişkin açıklamayı erteleyen Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde CHP’nin stratejisini duyurması bekleniyor.

Genel kanaat, CHP’nin kampanya süreci boyunca MHP tabanının kazanılmasına ilişkin bir söylem taktiğinin benimsenmesi yönünde.

MHP tabanının kazanılmasına dönük strateji, Meclis’te yapılacak oylamada 330’un üstünde evet oyu çıkması, yani referandumda gidilmesi durumunda geliştirilecek.

Bu bağlamda, Kılıçdaroğlu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye karşı bayrak açan isimlerde birlikte hareket edebileceği tartışılıyor.


ulusalkanal.com.tr
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