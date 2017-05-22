Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi, ABD Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması haberini çarpıttı.

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi, ABD Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması haberini çarpıttı.



Gazetenin internet sitesi, Türkiye'nin ABD'ye verdiği notayı, ABD'den Türkiye'ye verilmiş gibi gösterdi.



Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinin "ABD'den Türkiye'ye koruma dayağı notası" başlıklı haberinde, "ABD büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Erdoğan'ın ABD gezisinde yaşananlarla iglili sözlü ve yazılı protesto edildi." ifadeleri yer aldı.



Haberde Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ABD tarafından yapılmış gibi gösterilirken, ABD'de Türk Büyükelçiliği konutu önünde meydana gelen olaylarda, terör örgütü PKK yandaşlarının ağır tahrikleri görmezden gelindi.



Haber girişinden yaklaşık 15 dakika sonra site tarafından haber ve paylaşımlar düzeltildi.















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