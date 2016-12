Cumhuriyetçi Hekimler, Kayseri'deki alçak terör saldırısını lanetle kınadı

0 0 0 0

Cumhuriyetçi Hekimler, 14 askerimizin şehit olduğu, 55 vatandaşımızın da yaralandığı Kayseri'deki alçak saldırıyı lanetle kınadı. "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denilen açıklamada, "Şimdi ABD destekli FETÖ-PKK bölücülüğüne karşı Millet-Devlet el ele her alanda topyekün mücadele zamanıdır" ifadeleri kullanıldı.



Cumhuriyetçi Hekimler'in yaptığı açıklama şöyle:



DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ

ATLANTİK SİSTEMİNİN MİLLİ GÜVENLİKTEN EKONOMİYE, MİLLİ EĞİTİMDEN SAĞLIĞA, HAYATIMIZIN HER ALANINA YERLEŞTİRDİĞİ BOMBALARI ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ



Kayseri'de ABD'nin taşeronlarının gerçekleştirdiği, 14 askerimizin şehit olduğu ve 55 vatandaşımızın yaralandığı terör saldırısını nefret ve lanetle kınıyoruz.



Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.



Biz Hekimler olarak güzel yurdumuzun birlik ve bütünlüğüne kasteden ABD emperyalizminin taşeronlarına karşı, gerek yurtiçinde, gerekse Fırat Kalkan'ı harekatıyla Suriye'de, ABD koridorunu engelleyen Türk Polisi ve Türk Ordusunun mücadelesinde tam olarak yanındayız. Yüreğimiz onlarla birlikte çarpıyor.



Şimdi ABD destekli FETÖ-PKK bölücülüğüne karşı Millet-Devlet el ele her alanda topyekün mücadele zamanıdır.



Atlantik emperyalistlerinin dayatmalarına boyun eğilerek, Cumhuriyet devriminin kurumları tahrip edilmiş, "Barış" ve Cemaat açılımı süreçlerinde PKK ve FETÖ güçlendirilmiş, Milli Güvenlikten Ekonomiye ve Kamu Hizmetlerine, tüm temel alanlarda, sürdürülebilirliği Atlantik desteğine muhtaç düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar emperyalistlerin uygun gördükleri zamanda, tetiğine bastıkları bombalar mahiyetindedir ve sokaklarımızda patlayanlardan hiçbir farkı yoktur.



Önümüzdeki görev; Türkiye'nin Milli Güvenliğinden Ekonomisine, Milli Eğitiminden Sağlık hizmetlerine, yerleştirilen bombaları tek tek saptamak ve etkisiz hale getirmektir.



"Sağlıkta dönüşüm" adı altında, dış borçlanmaya dayanan, tüketimi kışkırtan, hekimlerin işyükünü güvenilir hizmet veremez boyutlara ulaştıran ve şiddeti polisiye tedbirlerle önlenemez hale getiren, sağlık hizmetinin kamusal vasfını ortadan kaldıran, sıcak para bittiğinde sürdürülemez noktaya hızla gelen Atlantik bombalarını etkisiz hale getirme, Sağlık hizmetlerini yeniden yapılandırma zamanıdır.



Çalışanların bir kesimini oluşturan Hekimler olarak Pazartesi günü bu topyekün mücadeleye, işyerlerimizde şehit ve yaralılarımız için saygı duruşu ve anma, dayanışma toplantıları düzenleyerek katılacağız.



Buradan, başta hekim örgütleri olmak üzere, tüm sendika ve demokratik kitle örgütlerini de ülkemizin birlik ve bütünlüğü için, çalışanları harekete geçirerek, örgütlü emeği yukarıda tarif edilen görevler çerçevesinde ülkenin kaderine el koymaya davet ediyoruz.



Şimdi acılarımızı kalbimize gömüp göreve koşma zamanıdır!!



CUMHURİYETÇİ HEKİMLER