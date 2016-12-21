'Cüneyt Arkın öldü' haberine ailesinden açıklama

'Cüneyt Arkın öldü' haberlerine eşinden yanıtÜnlü sanatçı Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın, bu sabah sosyal medyada çıkan "Cüneyt Arkın hayatını kaybetti" haberlerine üzerine açıklama yaptı.



Renkli Sayfalar programına bağlanan Betül Arkın, haberlerin eşini çok üzüldüğünü belirti.



Betül Arkın, "Biz de büyük bir şok yaşıyoruz. Bu haberler ömrüne ömür katacak inşallah. Üzülüyoruz bu haberlere. Telefonlarımız susmuyor. Cüneyt 'Benim ölmemi mi bekliyorlar'dedi. Çok üzüldü" ifadelerini kullandı.



ulusalkanal.com.tr