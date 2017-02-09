Danıştay'dan "ranta" fren

İstanbul Sultangazi'de, Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, Bakanlar Kurulu'nun "Riskli alan kararına" karşı kazandığı dava temyiz mahkemesinde onandı. Rant amaçlı kentsel dönüşüme karşı mücadele ettiklerini söyleyen mahalleli, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Yüzler gülüyor çünkü, yıllardır mücadale ettikleri davayı kazandılar.



Hukuk savaşı 2013 yılında başladı. Bakanlar Kurulu kararıyla "Afet riskli alan" ilan edilen Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan semt sakinleri karara itiraz etti.



Evlerini ve yaşam alanlarını rant projelerine karşı savunan mahalleliyi Danıştay haklı buldu ve oy birliği riskli alan kararını bozdu.



Danıştay kararına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı itiraz ederek kararı temyiz etti. İtirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 6 Şubat'ta iptal kararını onadı.



Binbir güçlükle aldıkları evlerini savunduklarını belirten semt sakinleri, dayanışma birlikteliğe vurgu yaptı.





HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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