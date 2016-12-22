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Danıştay'dan güzel haber

İstanbul'da kentsel dönüşüm sorunlarının en yakıcı halde yaşandığı Gaziosmanpaşa'da, sevindiren haber Danıştay'dan geldi. Mevlana Mahallesi için verilen "Acele Kamulaştırma" kararı hakkında "Yürütmeyi durdurma" kararı verildi. Bu kararın, Acele Kamulaştırma alanı ilan edilen diğer dönüşüm bölgelerine emsal olması bekleniyor.

Danıştay'dan güzel haber
Acele kamulaştırma kararıyla kentsel dönüşüm alanı ilan edilen İstanbul Gaziosmanpaşa'da sevindiren haber Danıştay'dan geldi.

Bakanlar Kurulu, Gaziosmanpaşa'da 16 mahalle için "Acele kamulaştırma" kararı vermiş ve belediye bölge halkının rızası dışında dönüşüm projeleri hazırlamıştı.

Kendilerine danışılmadan hazırlanan planlara itiraz eden vatandaşlar, kararın bozulması için birçok dava açmıştı.

Danıştay 6'ıncı Dairesi, vatandaşların itirazlarını haklı bularak Mevlana Mahallesi için "Yürütmeyi Durdurma" kararı verdi.

Avukat Fadime Yapal, karara rağmen bölgede çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Mevlana Mahallesi sakinlerinden olan Yapal, yetkililerin bölgedeki vatandaşları görmezden geldiğini belirtti.

Avukat Fadime Yapal, kendileri ile aynı kaderi paylaşan vatandaşlara da bir çağrı yaptı.



Haber: Gökhan Çelik
Kamera: Bülent Ünal
ulusalkanal.com.tr
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