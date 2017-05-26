Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, TBMM 15 Temmuz raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Petek, "FETÖ'yü araştırdıkça yarım asırdan bu yana hazırlık yapıldığını gördük. Yarım asırdan bu yana darbe için hazırlık yapılmış. Raporda 15 Temmuz hadisesinin arkasında FETÖ'nün bulunduğu açık ve kesin olarak ortaya konulmuştur." Reşat Petek, "Darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğuna dair tereddüde meydan vermeyecek şekilde bilgi belge ve dokümana ulaştık" ifadelerini kullandı.

0 0 0 0