Petek'in açıklamasından satır başları;
"Darbe girişiminden önceki genel durum, olaylar, bastırma olayında rol alan kişiler, kurumlar ve aktörler anlatılmıştır. Raporun sonuna koyduğumuz bazı kavramlar, FETÖ'ye menup kişilerin kullandığı kavramlar. Bunu da terminoloji olarak belirttik. FETÖ yarım asırdır darbe için hazırlık yapmış."
RAPORUN GECİKME NEDENLERİ
"Geçikme eleştirisi, ilave sürede alınmadı şeklinde bunu soranlar penceresinde haklılık payı olan eleştiriler oldu. Gizlilik duvarının arkasına saklanan bu hain yapıyı araştırmak takdir edersiniz ki pek çok zorluğu da beraberinde getirmektedir. Çok miktarda belge geldi ama bunları komisyon toplantılarında sadece biz, şu kurumdan şu rapor tarafından geldi şeklinde bildirik ama o raporlar çok kapsamlı raporlar. Hassasiyetle inceleyip neleri alabiliriz dedik, bu zamanımızı aldı arkadaşlar. Yurtta Sulh Konseyi olarak anılan 221 kişilik dava devam ediyor. 38 sanık konsey olarak belirlenen isimler. Biz çalışmalarımızı tamamladığımızda işin yargı bağlamında bilgiler bize soruşturmanın gizliliği gereği pekçoğu gelmiyordu. Bu süreç de bizim çalışmalarımızı bir anlamda sürekli güncelleme yapmamızı gerektirdi." Bu süreçte siyasi çalışmalarımızla doğrudan ilgilenmek durumunda olduğumuzdan yaklaşık 3.5 ay çalışmalara yoğunluk veremememize neden oldu. Raporun 4 ay 15 gün gibi bir sürede tamamlanmış olduğunu da ifade etmeliyim.
"15 TEMMUZ'UN ARKASINDA FETÖ'NÜN BULUNDUĞU KESİN..."
15 Temmuz hadisesiniz arkasında FETÖ'nün bulunduğu kesin olarak ortaya konuşmuştur. Hiçkimse hakkında komisyonumuzca suç isnatı söz konusu değildir. Bu bir iddianame değildir, bu bir araştırma komisyonu raporudur. FETÖ'nün hain darbe girişimi ile ilgili özet birkaç şey söylemek istiyorum; DArbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğunu somut delillerle söylemeye çalıştık ama bugün tereddüte imkan vermeyecek şekilde bilgi, belge ve dokümana ulaşmış bulunuyoruz. İletişim kayıtları, özel iletişim programları, devam eden yargılamalarda yeni yeni ortaya çıkan beyanlar, tutuklu yargılanan sanıkların Pensilvanya'dan yeni yeni verilen talimatlar, örgüt mensuplarına moral veren nitelikteki örgütün sözde lideri Fetullah Gülen'in açıklamaları.
RAPORDAKİ BEYANLAR
"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalarla hedef alan Müslim Macit'in beyanı var. "Bizim, yani hizmet hareketinin darbe yaptığımızı biliyordum, bilerek ateş yaptım" diyor. Külliyenin bombalanması eylemini gerçekleştiren fail, sanık, FETÖ mensubu olduğunu ikrar ile, yani suç kastının kendisinde varlığını ilan eden beyanla 'biliyordum' şeklinde beyanı var."
FETÖ'CÜ OSMAN ÖZSOY'UN 'KEŞKE ALBAY OLSAYMIŞIM' AÇIKLAMASI
"FETÖ'nün legal alanlarının bile aslında illegal olduğu, Osman Özsoy'un darbeden 1 ay önce tv kanalında "Türkiye Kuzey Kore'ye döner mi" temalı konuşmada, "Yakında darbe olacağını" iddia etmiş hatta "Keşke profesör olacağıma albay olsaymışım, daha fazla katkım olurdu" demiştir. Gülen'in 20'li yaşlardan itibaren yaşamındaki olağan dışı olaylar, belirli amaçlar için kendisinin yetiştirildiğin zorda kaldığında gizli eller tarafından yoluna devam edilmesinin sağlandığını göstermektedir."
GÜLEN'İN GEÇMİŞİ
"Gülen'in eski CIA üyesi Graham Fuller ile yakın irtibatı görülmüştür. Vaiz olarak tayin edilmesi dikkate şayandır. Vaizliğe müracaatından 1 ay sonra diplomasını almıştır.10 Temmuz 1959 tariginde göreve başlamış, kendisini bir gizli el himaye etmiş, 1966'da asalete tasdik olmuştur. Normal bir memurun 1 yıl adaylığı olur. 7 yıl aday memur olarak çalıştığı gözüküyor."
ulusalkanal.com.tr
"FETULLAH GÜLEN BİR SAHTEKARDIR"
"Fetullah Gülen bir sahtekardır. Sahtecilik suçları işlemiştir. Sahtecilik eylemlerinden dolayı hiçbir soruşturma geçirmemiştir. Yeşil pasaportu sahtecilikle almıştır. Bilgi ve belgeler bu sahtelikleri belgelemektedir. Raporda bir kısmını resim olarak eklerde göreceksiniz. FETÖ gizlilik, takiyyeye dayanmaktadır. O gece, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne silahların teslim edilmemesi, darbe girişimi saatlerinde kendi faaliyetlerindeki polis memurlarına darbe girişiminde bulunanlara direnilmemesi talimatları ile açıkça destek verdikleri tespit edilmiştir. Gece yarısından sonra ise durum değişiyor. Şüpheli Ersan Gönül'ün telefonunda ele geçirilen belgeleri. FETÖ/PDY darbe girişiminn başarısız olduğunun anlaşıldığı saatlerde "Önemli durum, durum kötü, tüm il ve ilçe imamlarına iletin, tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın. Meydanlara inip kendisini kamufle etsin, resim çektirip sosyal medyada yayınlasın. Hocaefendinin adı geçmesin açıklamalarda, Tayyip'e karşı olumsuz bir paylaşım yapmayın, bu grubu kapıyorum" diyerek kendilerini kamufle etme şeklindeki talimatın verildiğini görüyoruz."
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