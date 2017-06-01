FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda “sahte belge” tartışmasının ardından şimdi de “şerh” krizi yaşanıyor. CHP ve MHP darbe komisyonunun raporuna muhalefet şerhi yazımı için 5 Haziran’a kadar verilen süreyi yetersiz buldu, Komisyon Başkanlığı’na süre uzatımı için başvuru yaptı. İtirazlar sonrası 12 Haziran’a uzatılan süreye de tepkiler gösterildi.

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