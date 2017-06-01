Önce sahte belge tartışması çıkmıştı. Şimdi ise şerh krizi yaşanıyor.
FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun raporu, tartışmaları beraberinde getirdi.
Reşat Petek’in tartışmalı belgeyi göstermesinin ardından komisyonunun taslak rapora ‘muhalefet şerhi’ yazımı için tanıdığı süre de kriz yarattı.
Muhalefet şerhi yazımı için 5 Haziran’a kadar verilen süreyi yetersiz bulan CHP ve MHP Komisyon Başkanlığı’na süre uzatımı için başvuru yaptı.
Komisyon Başkanı Reşat Petek, değerlendirme sonrası süreyi 12 Haziran’a kadar uzattı. Ancak uzatılan süre de yetersiz bulundu.
CHP’li komisyon üyesi Aykut Erdoğdu, “5 ayda ancak yazabildikleri rapora, muhalefet şerhi için istedikleri süre trajikomik. Sağlıklı görüş bildiremeyiz” dedi.
ulusalkanal.com.tr
FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda “sahte belge” tartışmasının ardından şimdi de “şerh” krizi yaşanıyor. CHP ve MHP darbe komisyonunun raporuna muhalefet şerhi yazımı için 5 Haziran’a kadar verilen süreyi yetersiz buldu, Komisyon Başkanlığı’na süre uzatımı için başvuru yaptı. İtirazlar sonrası 12 Haziran’a uzatılan süreye de tepkiler gösterildi.
Önce sahte belge tartışması çıkmıştı. Şimdi ise şerh krizi yaşanıyor.