Kırşehir'de FETÖ'nün darbe girişimine karıştıkları öne sürülen eski astsubay ve uzman çavuşun yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan eski astsubay ve uzman çavuş, darbe mesajını birliklere askeri mevzuat gereği üstlerinden emir almadan gönderdiklerini ileri sürdü.



Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen ve müebbet hapis istemiyle yargılanan eski astsubay İhsan B. ve eski uzman çavuş Ali S. ile avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi talebini yinelemesi üzerine sanıkların son savunmalarını aldı.



Sanık Ali S, sıkıyönetim direktifini sıralı amirlerinden emir almadan gönderdiğini kabul etti. Bunun askeri mevzuatta yer aldığını ve suç teşkil etmediğini öne süren Ali S, bu nedenle beraatını ve tahliyesini istedi.



İhsan B. ise iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti.



Savunmaları alan heyet, kararını açıklamak üzere duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.



Önceki duruşmada tanık olarak dinlenen Kırşehir Jandarma Komutanlığından bir subay, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı destek için gittikleri Kırşehir Valiliğinden gece saat 03.30 sıralarında Jandarma Komutanlığına döndüklerinde, darbeciler tarafından gönderilen sıkıyönetim direktifi mesajının emirleri dışında ilçelere gizlice gönderildiğini, bunu yapanların da Muhabere Şubesi'ndeki eski astsubay İhsan B. ve eski uzman çavuş Ali S. olduğunu belirlediklerini ifade etmişti.