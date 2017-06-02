FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin davada savunma yapan sanık eski Albay Murat Koçyiğit, Akıncı Üssü'ne nezaket ziyareti yapmak için gittiğini iddia etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davada eski Albay Murat Koçyiğit savunma yaptı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan Koçyiğit, 15 Temmuz'da davanın sanıklarından eski Akıncı 4. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin'i ziyarete gittiği sırada gözaltına alındığını söyledi.



"FETÖ’nün hedefindeyim"

FETÖ'nün "silahlı terör örgütü" olduğunun kamuoyuna açıklamasının ardından, jandarmanın ders kitaplarında bu bilginin yer alması için çalışmalar yaptığını anlatan Koçyiğit, "FETÖ, Jandarma İstihbarat Okulunun terör listesine ilk kez benim olduğum dönemde eklendi. Şayet böyle bir örgütün üyesi olsam, bu örgütü terör örgütü listesine dahil eder miyim? FETÖ ile mücadele eden ve bu örgütün hedefinden biri olarak, burada olmaktan hicap duyuyorum." dedi.

Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe eylemlerini organize eden ekipte yer aldığı yönündeki iddiayı da kabul etmediğini belirten Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Böyle bir ekibin olup olmadığını bilmiyorum. Varsa da ben böyle bir ekibin içinde yer almadım. Olay günü jandarma birliklerine emir vermedim. Jandarma Genel Komutanlığındaki ceridenin incelemesi beni doğrulayacaktır. Darbeyi organize eden ekibin kimlerden oluştuğu iddianamede yazmıyor. Jandarma personelinin hangi olaylara karıştığını bilmiyoruz. İddia makamı tarafından tespit edilen personel varsa onlara kimin emir verdiğini sorabilirsiniz. Hiçbir zaman jandarma personeli ve karargahına emir vermedim."



Nezaket ziyareti darbeye denk gelmiş

15 Temmuz akşamı darbenin yönetildiği merkez olarak bilinen Akıncı Üssü'nde bulunmasının da hakkındaki suçlamalar arasında yer aldığını söyleyen Koçyiğit, bir yıl önce filo komutanı olarak atanan Ahmet Özçetin'e nezaket ziyaretinde bulunmak için Akıncı Üssü'ne gittiğini savundu.

Koçyiğit, "Akıncı Üssü'nde bulunmam tamamen nezaket ziyareti amaçlıydı. Maalesef yanlış zamanda ziyarete gittiğimi görmekteyim. Olay günü Akıncı'da herhangi bir eyleme karışmadım. İddianamede Akıncı Üssü'nde sanıkların kullanıldığı iddia edilen 10 telefon hattı var. Ben onlardan biri olsaydım bu hatlardan bana da verirlerdi. Kendi telefonumu kullandım." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, "telefonunda FETÖ'nün kriptolu yazışma programı ByLock'u kullandığının tespit edildiğini" belirtmesi üzerine Koçyiğit, "Hiçbir zaman hiçbir telefonuma yüklemedim, kabul etmiyorum." ifadesini kullandı. Bunun üzerine Başkan Dik de "Şu ana kadar ByLock'u kullandığını kabul eden çıkmadı zaten." dedi.

Akıncı Üssü'ndeyken kamera kayıtlarına yansıyan görüntüsü gösterilen Koçyiğit, bir fotoğraftakinin kendisi olmadığını, resmi elbiseyle değil sivil kıyafetle üste bulunduğunu öne sürdü.



"Ben de çok müteessirim"

Dik'in, "15 Temmuz gecesi insanların bombalandığını, Jandarma Genel Komutanlığında çatışma yaşandığını ve insanların öldüğünü" belirterek, "Ne düşünüyorsun?" diye sorması üzerine Koçyiğit, "Bunların hepsini cezaevine gazete alınmasına müsaade edildiğinde öğrendik. Ben de sizin gibi çok üzgün ve müteessirim. Böyle bir şeyi tasvip etmediğimi bir kere daha ifade ediyorum." diye konuştu.

Sanık Koçyiğit'in "Ahmet Albay'ı sabırla bekledim. Nezaket ziyareti için gitmiştim." demesi üzerine Dik, "Çok önemli bir şey mi söyleyecektiniz? Not bırak git." dedi. Buna karşılık Koçyiğit de "Bunu yapabilir miydim, evet yapabilirdim. Ama yapmadım. Herhalde gelir dedim." karşılığını verdi.

İki haftada sanıklardan 21'inin savunma yaptığı duruşma, pazartesiye ertelendi.