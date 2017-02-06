Dargeçit'te voleybol toplarında bomba bulundu

Mardin’in Dargeçit ilçesinde bir ihbarı değerlendiren emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Bir eve yapılan operasyon kapsamında yapılan aramalarda içerisinde bomba olan voleybol topları bulundu.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde bir ihbarı değerlendiren emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Bir eve yapılan operasyon kapsamında yapılan aramalarda içerisinde bomba olan voleybol topları bulundu.



Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dargeçit ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.



Operasyonda, evin bodrum katında yapılan aramada içerisine patlayıcı döşenmiş 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi.