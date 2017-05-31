FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın 8. celsesine başlandı. Davada, özel kuvvetler personelini Genelkurmay Karargahı'na almakla suçlanan Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığındaki eski Proje Geliştirme Şube Müdürü olan Albay Doğan Öztürk'ün savunması alınıyor.

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Davanın 8’inci celsesi başladı. Hakim karşısına ilk çıkan özel kuvvetler personelini Genelkurmay Karargahı'na almakla suçlanan, Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığındaki eski Proje Geliştirme Şube Müdürü olan Albay Doğan Öztürk oldu.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı dava devam ediyor.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.



Öztürk'ten sonra eski Kuzey Deniz Saha Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın savunma yapması bekleniyor.



Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında yer alan Harmancık, Deniz Kuvvetleri ile ilgili darbe girişimine yönelik planlamaları yapan kişilerden biri olarak biliniyor.



Bugün ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulması plan ve organizasyonunu yapmakla da suçlanan ve TRT’ye o gece asker gönderen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da savunma yapması bekleniyor.







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