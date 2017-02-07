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Depremzede o anları anlattı

Ayvacık İlçesi Gülpınar açıklarında dün saat 06.51'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki ilk depreme uykuda yakalanan ve evinin bir kısmı çöken 52 yaşındaki Zeynep Tekin, yaşadığı o anları korku ve gözyaşlarıyla anlattı.

Depremzede o anları anlattı
Yıkılan Yukarıköy'deki evinin enkazı başından ayrılmayan Zeynep Tekin, şunları söyledi:

"O gün saat 06.00'da kalkıp, sobayı yakıp, üzerine çaydanlığı koyduktan sonra koltuğun üzerine uzandım. Bir süre sonra deprem oldu. Yüzüme sarsıntıyla taş parçaları düştü. Kızım Cahide'ye seslendim. Kızım 'Anne, anne' diye karşılık verdi. Karanlıkta, birbirimizi zor bulduk. Üzerimize duvar yıkılmaya başladı. Soba üstümüze devrildi. Çıkamadık. Kaçamadık. Koca ev üstümüze çöktü. Taş parçaları yatağımın üstüne yığıldı. O korku ve panikle taşlar nereden geldi bilmiyorum. Evde kızımla kalıyorduk. Korkudan ödüm patladı. Evin içinde karanlıkta çığlık çığlığa kaldık. Komşularımız geldi, bizi evden çıkardı."

Kaynak: DHA
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