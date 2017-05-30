MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli konuşmasında ABD ile Suudi Arabistan arasında yapılan 110 milyar dolarlık silah anlaşmasını eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.



Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:



Artan eşitsizlikler alarm zili çalmaktadır. İnsan onurunun çiğnenmesi, insani kazanımlarım çürümeye bırakılması, karamsar bekleyişleri tırmandırmaktadır. Gerilimler insanlığı adeta darboğazlara sürüklemektedir. Sorunlar ağırlaşmakta, içinden çıkılmaz hale gelmektedir. Paylaşmanın erdemi konuşulur ancak komşunun aç yatıp kalkması dikkati çekmez. Gıybetin kötülüğü konuşulur ama onu bunu çekiştirmekten kimse çekinmez. İyi olmanın, temiz olmanın değeri sözde kalır, düzeyde kalamaz. Herkesin göründüğü gibi olmaya veya olduğu gibi görünmeye ihtiyacı vardır. Tutarlı olmak budur. Ahlaklı olmak da bunu gerektirecektir.



“İSLAM DÜNYASI NASIL BU HALE GELDİ?”



İslam aleminin üzerindeki ölü toprağını atması kaçınılmazdır. İslam dünyasının büyük bir kısmı yoksullukla savaşırken küçük bir kaymak tabaka kaynakları açgözlülükle sömürmektedir. Ne olmuştur da İslam dünyası birbirine düşmüş ve terörizm etrafımızı kuşatmıştır? Var olan vicdansızlık ve tahammülsüzlük neye yorulmalı, nasıl yorumlanmalı?



ABD-SUUDİ ARABİSTAN ANLAŞMASINA ELEŞTİRİ



Riyad yönetiminin ABD ile kılıç dansı eşliğinde 110 milyar dolarlık silah anlaşması hangi mantık sonucudur. ABD Başkanı'nın "Benim için rejimler önemlidir" sözünün adresi neresidir. Petrol kuyularından dolar çıktı ama insanlık o kuyulara gömüldü. Yerin altı, yerin üstüne çıkarıldı, yerin üstü de yerin altına sokuldu. En kötüsü de İslam'ı kullanan, yüce dinimizi emellerine alet etmeye kalkan terörün varlığıdır. İslami terörden bahsetmek uydurmadır.