Devlet Bahçeli: Doğu Perinçek ile Erdoğan arasında kesinlikle Erdoğan'ı seçeriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumdaki “Evet” kararını Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek üzerinden savundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Eğer Doğu Perinçek ile Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmelidir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumdaki “Evet” kararını Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek üzerinden savundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Eğer Doğu Perinçek ile Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmelidir” dedi.



İşte konuşmasından satır başları:



Meclis Genel Kurulu'nda 18 madeleik anayasa değişiliğiyle görüşmelere 9 Ocak'ta başlamış, 21 Ocak'ta sonuçlandırmıştık. Meclis parti grubumuza toplantılarımıza ara vermiştik. MHP her türlü engelleme ve karşı saldırılara rağmen milletine hizmet etmenin gururuyla yoluna devam etmektedir.



İradesizler azgınca faaliyettedir. Milletten kaçanların karanlık emelleri faaldir. Bu çevreler hoplasalar da zıplasalar da Türk milletinin egemenlik haklarına ambargo koyamayacaklardır. Millet son karar mercidir. Millet hükmün sahibidir. Milliyetçi Hareket lobilerin, kulislerin, kaymak tabakaların partisi değil. Bizim yönümüz Hakka, yüzümüz halka dönüktür.



Çıkarcılar yeniden iş başında. İlkesizler devrede. Milletten korkanlar, kaçanlar ve karanlık emelleri hiç olmadığı kadar faildir. Aramıza karamsarlık koymaya çalışan mihraklar dün olduğu gibi bugün de vardır.



İşbirlikçiler hiç durmadı, hiç sendelemedi. Sürekli kirli bir fırsat kolladılar. MHP düşmanlığı diri tuttular. Türk milletinin ülküleri öteden beri kurduğu devletlere ilham vermiştir.



MHP ecdadımızın buyruklarına sonuna kadar bağlı ve sadıktır. Ülkülerimizn omurgası 48 yıldır darbe yememiştir.



Bize dava hatırlatması yapıp geçmişimizden koptuğumuzu utanmadan söyleyenler, ahlak ve cesaretleri varsa en başta kimlerle yan yana durduklarını itiraf etmelidir. Tozumuzda oynayanlar her zaman olduğu gibi kaybetmeye şimdiden mahkumdur.



Anayasa değişikliği kapsamında yaptığımız değerlendirme ve evet kararımızın ağırlık merkezinde yoğunlaşan yakın tehditler bütünüyle hakim ve belirleyicidir. Ülkem ve milletim sonra partim ve ben siyasetimizin özeti de budur. MHP başkaları gibi sorumsuz davranamayız, istismara bel bağlayamayız. Çünkü biz MHP'yiz. Nereden gelip nereye gitmek istediğimizi biliyoruz.



Pazarlık, arka kapı siyaseti bize uzaktır. Tersini iddia edenler yalan ve riya çukurudur. Bu kadar haklı çıkan ve ancak bu kadar hakkı yenen başka bir dava olmamıştır. Allah'ın izniyle bundan sonra da mağlup olmayacağız. Pes ettiğimizi dünya dönerken kimse göremeyecektir.



Anayasa değişişklik teklifi Cumhurbaşkanı'nın onayınsa sunulmuştur. Millet referanduma damgasını vuracaktır. Elbette ki bizim anayasamız da değişecektir. Türk milleti sandıkta kararını verecektir.Biz her ihtimali değerlendirmej zorundayız, öyle yapıyoruz.



Partimizin hiç olmadığını düşünün. Türkiye'nin nelere gebe olacağını hesaba katın ve kendinizle gurur duyun.



Niye evet diyorsunuz diyorlar biz de diyoruz ki size ne, sizden mi icazet alacaktık.



'PERİNÇEK VE ERDOĞAN ARASINDA BİR TERCİH HAKKIMIZ OLSA'



Buradan söylüyorum; eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır.



ulusalkanal.com.tr