Devlet Bahçeli'nin Doğu Perinçek'li referandum stratejisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu kez "milli mutabakat hükümeti" önerisi üzerinden Vatan Partisi Liderini hedef aldı. Önerinin kaynağının Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in olduğunu söyleyen Bahçeli, Perinçek'e yönelik tavrının partisi tarafından doğru anlaşılmasını istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kuruluş kutlamaları çerçevesinde partisini izleyen gazetecilerle bir araya geldi.



Bahçeli “Biz gidip 'evet'i anlatmazsak kimse 'evet' demez” ifadelerini kullandı.



Doğu Perinçek ile ilgili soruları ise şöyle yanıtladı:



SORU: Koalisyonla ilgili bir görüşme olmadığını söylediniz ama bu konuda sizin Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili çıkışınızdan sonra yoğun bir şekilde beklenti var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz, bu beklentiyi? Bir başka bahara mı kalıyor, yoksa yakın zamanda olabilir mi?



BAHÇELİ: O görüş Sayın Perinçek’e ait olan bir görüştür. Milli mutabakat hükümeti… Yeni bir söylem de değildir. Türkiye’nin bazen kriz ve kaosa sürüklendiği dönemde Milli Mutabakat Hükümeti’nden bahsedilir. Milli Mutabakat Hükümeti, TBMM’de temsil edilen bütün siyasi partilerin katılımı veya toplumda belli bir damarı bulunan fikir hareketlerinin siyasi anlaşması oluşmuş olan fikir hareketlerinin katılmasıyla sağlanır. Zannederim, Doğu Perinçek 40 yıldan bu yana bir özlemini gidermek için bir Milli Mutabakat Hükümeti üzerinde duruyor.



SORU: Perinçek ile Erdoğan’ı karşılaştırıyor olmanızın altında başka şeyler mi var sorularını da beraberinde getirdi. Yani sadece basit bir karşılaştırma değildi denildi. Belki bizim arkasında tam olarak göremediğimiz bir güç çatışması mı var? Çünkü sonrasında “Perinçekgiller” şeklindeki sözleriniz de, onu da destekleyenler gibi bir algıya neden oldu bizde… Sadece basit bir karşılaştırma olarak mı değerlendirmeliyiz?



BAHÇELİ: MHP’yi eleştirme gerekçelerine dayalı… Bir de İşçi Partisi, Vatan Partisi şekline dönüştüğü sırada bazı grupları da parti bünyesine almış olması. Bunlar içerisinde de belli bir sayıda MHP’linin bulunmuş olması. Böyle bir tabloyla MHP bir tavır koyacaksa, bu tavrın çok net anlaşılması lazım. Eğer bunu “hayır” kavramı içinde yapmaya çalışıyor ise o zaman onu kabul etmek mümkün değil. Bu bakımdan söylenmiş sözlerdir.



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