Devlet Bahçeli: Referandumda 'hayır' çıkarsa Türkiye karmakarışık olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün tahliyesi ile ilgili "Memnuniyet duydum. Farklı ideoloji de olsa, siyasette bunlar güzel şeyler. Çatışma ortamı da olsa insanlığı heba etmemek lazım" dedi.

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