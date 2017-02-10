Devlet Bahçeli: Referandumda 'hayır' çıkarsa Türkiye karmakarışık olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün tahliyesi ile ilgili "Memnuniyet duydum. Farklı ideoloji de olsa, siyasette bunlar güzel şeyler. Çatışma ortamı da olsa insanlığı heba etmemek lazım" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin başkanlık sistemine ve referanduma ilişkin sorularını yanıtladı.
Bahçeli'ye Eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün tahliyesi ile ilgili değerlendirmesi ve randevu talebi soruldu.
"Tahliye edilmiş olmasından memnuniyet duydum. Biz 2007 yılında TBMM'ye girdiğimizde orada birçok siyasi parti vardı. Sayın (tutuklu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı) Aysel Tuğluk hanımefendi ve Sayın Ahmet Türk bizim bulunduğumuz bölüme gelerek hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Farklı ideoloji de olsa, siyasette bunlar güzel şeyler. Çatışma ortamı da olsa insanlığı heba etmemek lazım. Böyle bir randevu talebi gelmedi. Olursa niye randevu vermeyelim?"
Bahçeli, Türk'ün tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemiş, Türk de tahliyesi sonrası yaptığı açıklamada Bahçeli'ye teşekkür ederek, kendisini ziyaret etmek istediğini kaydetmişti.
BİZ GİDİP ANLATMAZSAK KİMSE EVET DEMEZ
Bahçeli, partisinin kampanya sürecinde AKP ile birlikte hareket etmesini doğru bulmadığı yönündeki görüşünü de bir kez daha dile getirdi. İki partinin de kampanyasını kendi gerekçeleri doğrultusunda yürüteceğini söyleyen Bahçeli, her şeye rağmen bazı kavramların çelişkilere fırsat vermeden ağız birliği içinde kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bahçeli’nin “yarım ağızla evet denmemesi gerek” vurgusu da dikkat çekiciydi.Referandum kampanyasında kendisinin de mitingler düzenleyeceğini söyleyen Bahçeli, “Biz gidip ‘evet’i anlatmazsak kimse ‘evet’ demez. Karar verdiğin bir şeyi yapacaksın” diye konuştu.
REFERANDUM SLOGANINI AÇIKLADI
MHP referandum sürecinde partisinin izleyeceği stratejiyi haftasonunda Konya’da yapılacak toplantıda belirleyecek. Bu süreçte kullanılacak sloganlardan birini grup toplantısında açıklayan MHP Genel Başkanı, hafta sonunu beklemeden referandumda kullanılacak sloganlardan bir diğerini ise gazetecilere açıkladı.
“Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz vardır. Onun için Evet”
'HAYIR' ÇIKARSA TÜRKİYE KARMAŞIK OLUR'
Al Jazeera'den Gonca Şenay'ın haberine göre Bahçeli, "Referandumdan 'hayır' çıkarsa, bu sistem geçmezse ne olur?" sorusuna "Karmakarışık olur Türkiye. Bundan yararlanmak isteyen çevreler çıkabilir" yanıtını verdi.
Bahçeli, referandumun iki sonucunda da erken seçim tartışmasının ciddiye alınır olmadığını dile getirdi.
Bahçeli, bir soru üzerine Konya'daki parti toplantısına Meclis'te anayasa değişikliği için 'Hayır' oyu veren milletvekillerinin katılmayacağını da belirtti.
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