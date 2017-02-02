Devriye gezen polisler yakaladı

Sokak timleri devriye gezerken, telaşlandığını gördükleri Aksoy'u saklandığı hücre evinde, hakkında yakalama kararı bulunan, biri görevden ihraç edilen 2 öğretmenle birlikte gözaltına aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Ahmet Işık' kod adlı, örgütün 'avukat imamı' olduğu öne sürülen Mustafa Aksoy hakkında bir süre önce yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yürütülen soruşturma sonucu geçen yıl 1 Eylül'de Yenişehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ndeki veteriner hekimlik görevinden ihraç edilen Aksoy, polis tarafından her yerde aranıyordu. Bylock kullanıcısı olduğu da tespit edilen şüphelinin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu Aksoy'un, 2013'te Yenişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde veteriner hekim olarak göreve başladığı, aynı zamanda da örgüt içindeki görevini sürdürdüğü belirtildi.







TARIM İMAMI TUTUKLANDI



Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan sözde "tarım imamı" tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün tarım imamı Ali Rıza Yıldız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



IĞDIR İMAMI TUTUKLANDI



Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/ PDY'nin 2006-2009 yılları arasında 'Iğdır imamı' olan A.K.'nin Balıkesir'de yakalanarak tutuklandığını bildirdi.



Yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün 2006-2009 yılları arasında 'Iğdır İl İmamı -Sorumlusu' olduğu tespit edilen A.K., geçen 13 Ocak günü Balıkesir'de yakalandı. Iğdır'a getirilen A.K. 26 Ocak günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.