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Dijital eğlence ve oyun fuarı, İstanbul'da kapılarını açtı

Dijital eğlence ve oyun fuarı, İstanbul'da kapılarını açtı. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği fuara renkli görüntüler damga vurdu.

Oyun sevenler, İstanbul'da bu yıl ikincisi düzenlenen dijital eğlence ve oyun fuarında buluştu.

Birbirinden ilginç oyunlarla dolu masalara 7'den 70'e ilgi yoğundu.

Fuarın ikinci gününde kalabalık her geçen dakika daha da arttı.

Oyun turnuvaları düzenlendi, bol bol fotoğraf çekildi. 

Türkiye'nin ilk global ölçekli dijital eğlence ve oyun fuarı "Gaming İstanbul 2017" pazar gününe kadar İstanbul Kongre Merkezi'nde açık kalacak.

HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #dijital eğlence #oyun #fuar #istanbul
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