Kağıthane Belediyesi Güreş ve Cirit Sahasında iki kategoride gerçekleştirilen köpekli frizbi yarışmasında, sahipleriyle uyum içinde yarışan köpekler dereceye girebilmek için mücadele verdi

İstanbul Avrupa'nın en önemli köpekli frizbi yarışması olarak bilinen "Disc Dog Challenge" bu yıl ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi.

İstanbul'da Kağıthane Belediyesi Güreş ve Cirit Sahasında iki kategoride gerçekleştiren yarışmalara, 30 yarışmacı yaklaşık 40 köpekle katıldı. Alman hakemlerin yönettiği yarışmalarda sahipleriyle uyum içinde yarışan köpekler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele verdi. İlk kategoride, en uzak noktaya atılan frizbiyi havada yakalamaya gayret gösteren köpekler; diğer kategoride müzik eşliğinde sahipleriyle dans ederek atılan frizbilerin peşinden koştu. Yarışmalarda köpeklerin geçtiği her çizgi bir puan getirirken, derece için en iyi 5 atış değerlendirildi.

Border Collie Irk Derneği Başkanı Didem Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de köpekli sporların önem kazanmaya başladığını belirtti.

Etkinlikte, köpeğin sahibiyle keyifli vakit geçirmesini amaçladıklarını belirten Fındık, "Amacımız daha çok köpeğin sahibiyle keyifli vakit geçirmesinin yollarını öğrenmesi. Bu şekilde daha çok köpeğin sahiplenilmesi, ülkemizde ev hayvanlarına verilen değerin artması, daha çok ailesinin köpekleriyle birlikte mutlu olması. Çünkü köpeklerimizle birlikte yarışarak, eğlenerek, onlarla birlikte ne kadar iyi zaman geçirebildiğimizi göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Fındık, köpekler yarışırken, sahiplerinin de spor yaptığını sözlerine ekledi.

Köpek eğitmeni Uğur Kurşun ise 10 gün önce Almanya'da Türkiye'ye üçüncülük madalyası getirdiklerini söyledi.

"Bu yarışmaların ülkemizde yaygınlaşması, daha büyük kitlelere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. 5 yıl önce 3 kişiydik, bugün 30 yarışmacı... Bugün benim için çok daha önemli bir şey var; 10-16 yaş arası gençler grubumuz da yarıştı. Onlar ilk kez uluslararası yarışmada yarışacaklar." diyen Kurşun, yarışmaya ilginin beklentisinin üzerinde olduğunu ifade etti.

Yarışmada herhangi bir sınırlamanın olmadığını aktaran Kurşun, "Her köpek bu yarışmaya katılamaz. Çünkü ufak ırklar var. Onlara göre frizbi bulunamıyor. Bu köpek sahibiyle orantılı bir yarışma. Bu yarışmada yaş sınırı yok. Herkesin katılabileceği bir yarışma. İstanbul'da çok küçük parklarımız var. Köpekli sporlar yapmak imkansız görülüyor. Bir frizbi ile köpeğinizi istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Bu çalışmanın zorlukları yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kurşun, çalışma, sevgi ve köpekle sahibi arasındaki uyumun başarı getirdiğini kaydetti.