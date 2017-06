Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Pozitif gündemlere nasıl daha fazla odaklanabiliriz, bunları konuştuk. Bu konuda dostum Sigmar'la birlikte çalışacağız. İncirlik konusunu da değerlendirdik. Brüksel'de yaptığımız önerimiz, Konya NATO üssünü Alman heyetinin ziyaret etmesidir. Şu an itibariyle İncirlik değil, Konya'ya ziyaret mümkün. Bugün ziyaret tarihi bir ziyarettir. Bundan sonraki ilişkilerimiz için de umarım olumlu bir tarih olur" ifadelerini kullandı.

İkili ilişkilerimize enerji kazandırabilmek için hangi adımları atabiliriz, bunu konuştuk. Esasen Malta'da yaptığımız görüşmede de samimi şekilde 'hangi adımları atalım ki, ilişkilerimizi karşılıklı bir yere götürelim' üzerinden çalışmaya devam ederiz dedik. Bu konuda yardımcılarımız da biraraya geldiler. Değerlendirme fırsatı buldular. Bizim Almanya ve Avrupa ile hiçbir problemimiz yok. Bir Antalya Milletvekili olarak şunu söylemek isterim, Almanya turist sayısı bakımından bizim için en önemli ortaktır. Almanya'da yaşayan 3,5 milyondan fazla Türk var. Almanya ile problem yaşamımızda bizim tarafından hiçbir problem yok. Almanya bize karşı 1 adım atarsa biz her zaman 3 adım atırız.Türk karşıtlığı ırkçılığa ve aşırı Türk düşmanlığına hizmet ediyor. Son zamanlarda camilere yönelik saldırıda bir atrış var. Bu aslında Avrupa için de bir sorun. PKK terör örgütünün Almanya'daki faaliyetleri, zorla para toplama, illegal faaliyetler, açık şekilde Türkiye'ye karşı terör propogandası yapılması. Yine Frankfurt'ta yapılan sözde toplantıda sözde PKK'nın paçavraları, teröristbaşı posterleri ve videoların yayınlanması Türk halkını derinden yaralamamıştır. Özellikle Almanya'nın PKK sembollerinin yasaklamasının ardından bu toplantının yapılması ayrıca manidardır.FETÖ üyelerinin Almanya'da bulunması. 400'den fazla Türkiye pasaport sahibinin Almanya'ya sığınma talebinde bulunması. Dün akşam bir şehidin annesini iftardan sonra ziyaret ettim. Acılar hala taze. FETÖ üyelerinin dost ülke Almanya tarafından alınmasını biz tercih etmeyiz.Pozitif gündemlerimiz de var. İkili ticaret vs. gibi. Bundan sonra ticari ve kültürel ilişkiler dahil hangi adımları atabiliriz ki yapıcı çalışmalarda bulunalım. Çalışmalara devam edeceğiz. Şu an itibarıyla İncirlik değil Konya'daki NATO üssüne ziyaret mümkün.Türk-Alman ilişkileri şu anda belli bir sıkıntılı dönem yaşıyor. Zaman zaman tabii ki görüşmek lazım. Çok iyi noktadaydık. Türkiye ve Almanya'daki çok insanın birbiriyle bağı var. Gerçekten bu ilişkilerin çok daha uzun bir geleneği var. Türkiye özellikle Nazi döneminde Almanlar'a sığınma imkanı vermiştir. Güncel olarak baktığımızda tabii ki bazı sıkıntılarımız var. Belki de farklı anlayışlardan kaynaklanan. Türkiye ile duygusal olarak da birlikteyiz. Burada benim Türkiye ile bağımdan dolayı çok önemli.Darbe girişimlerinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etmek isterim.Biz NATO'da ortayız. Terör tehlikesine karşı birlikte mücadele ediyoruz. Türkiye-Almanya olarak ticaret olarak çok yakın işbirliğindeyiz. Bizlerin Gümrük Birliği'nin daha da geliştirilmesi yönünde irademiz var. Biz kültürel olarak da çok sıkı bağımız vardır. İki ülkenin öğrenci değişimleri, kardeş şehir ortaklıkları gibi değişimlerin yapılmasının üzerinde durduk. Vize serbestisi Avrupa düzeyinde olmadığı sürece de mesela bilim insanları için, özellikle işadamları için karşılıklı olmak üzere vize düzenlemesinin mümkün olabildiğince kolaylaştırmayı konuştuk.Türkiye'nin Almanya'daki PKK'yı sormasını anlıyorum. Bu konudaki bütün enstrümanları değerlendireceğiz.Darbe girişimine katılmış olanlar ve böyle bir şüphesi olan insanlar olarak mülteci taleplerine mahkemeler karar vermektedir. Darbecilerle ilgili delillere bağlıyız. Delil olmadan mahkemeye sunulamıyor.Katar ile ilgili yaşanan gelişme hepimizi üzdü. Diyaloğun devam etmesi gerekiyor