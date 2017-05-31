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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Elçilik binamızı tahliye edeceğiz

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda elçilik binamızın zarar gördüğünü açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu personelin tahliye edileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Elçilik binamızı tahliye edeceğiz

Çavuşoğlu, "Kabil'deki saldır en güvenli bölgede meydana geldi. Saldırı Almanya ve Hindistan büyükelçiliklerinin önünde meydana geldi. Bizim büyükelçiliğimiz bunlara komşu. Patlamanın etkisiyle büyükelçilik binamız hasar gördü. Personelimizden yaralanan olmadı ama o bölgeden tahliye edeceğiz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki YPG'ye yapılacak yardım konusunda bizim tutumumuz nettir. YPG'ye verilen desteğin ne kadar riskli olduğunu vurguluyoruz. Terör örgütüne verilen silahlar tüm insanlığa karşı kullanabilir. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu endişe var. Suriye'de istikrar arıyorsak bu yanlıştan dönmek lazım" ifadelerini kullandı.


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Etiketler; #Afganistan
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