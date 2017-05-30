Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Almanya şunu anlamalı. 'Ben Türkiye'ye istediğimi yapacağım yine de Türkiye'den istediğimi alacağım'. Böyle bir şey yok. Bu devir geçti. Türkiye'den olumlu bir şeyler görmek istiyorsanız, Türkiye'ye düşmanca yaklaşmayacaksınız. 'Ben istediğimi yaparım, istediğim kötülüğü yaparım, Türkiye de benim her istediğimi yapsın'. O Türkiye geride kaldı. Bu şartlarda bizim İncirlik'i Alman parlamenterlere açmamız mümkün değil. İleride olumlu adım atarlar, telafi adımlar atarlar bunu değerlendiririz. Bize böyle blöf yapmasınlar. Tehdit etmesinler. 'Yok başka yere gideriz'. Bu da doğru bir yaklaşım değildir. Eğer illa da gitmek istiyorlarsa o zaman ısrar da etmeyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya şunu anlamalı. 'Ben Türkiye'ye istediğimi yapacağım yine de Türkiye'den istediğimi alacağım'. Böyle bir şey yok. Bu devir geçti. Türkiye'den olumlu bir şeyler görmek istiyorsanız, Türkiye'ye düşmanca yaklaşmayacaksınız. 'Ben istediğimi yaparım, istediğim kötülüğü yaparım, Türkiye de benim her istediğimi yapsın'. O Türkiye geride kaldı." dedi.



Çavuşoğlu, baş başa görüşmelerinin ardından Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya ile ortak basın toplantısı düzenledi.



"İncirlik konusunda Merkel'in "Türkiye ile son bir uzlaşı içinde olacağız, ardından çekilip çekilmemeye karar vereceğiz." açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Çavuşoğlu, şu cevabı verdi:



"Almanya'nın, Türkiye aleyhine ne varsa desteklediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız, NATO marjında Merkel ile görüşmesinde tek tek hepsini sıraladı. Almanya'nın FETÖ'ye verdiği destek, en son mülteci statüsü verdi, PKK'nın Almanya içerisindeki faaliyetleri, bizim oradaki vatandaşlarımıza karşı sistematik baskı. Özellikle 'evet' diyenlere karşı sistematik baskı var. Yani derin devletin baskısı, içerisinde istihbarat da polis de var."



Çavuşoğlu, "Şimdi 'Biz İncirlik'e gelmek istiyoruz'. Almanya şunu anlamalı. 'Ben Türkiye'ye istediğimi yapacağım yine de Türkiye'den istediğimi alacağım'. Böyle bir şey yok. Bu devir geçti. Türkiye'den olumlu bir şeyler görmek istiyorsanız, Türkiye'ye düşmanca yaklaşmayacaksınız. 'Ben istediğimi yaparım, istediğim kötülüğü yaparım, Türkiye de benim her istediğimi yapsın'. O Türkiye geride kaldı." diye konuştu.



İNCİRLİK ÜSSÜ AÇIKLAMASI



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile sorunları aşmak için sürekli görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, mevkidaşının pazartesi Türkiye'ye geleceğini belirtti.



Çavuşoğlu, "Bu şartlarda bizim İncirlik'i Alman parlamenterlere açmamız mümkün değil. İlerde olumlu adım atarlar, telafi adımlar atarlar bunu değerlendiririz. Ama Konya'da sıkıntı yok, Konya NATO üssü. Ama İncirlik benim üssüm. Buradaki tasarruf da bana ait. Bize böyle blöf yapmasınlar. Tehdit etmesinler. 'Yok başka yere gideriz'. Bu da doğru bir yaklaşım değildir. Eğer illa da gitmek istiyorlarsa o zaman ısrar da etmeyiz." dedi.