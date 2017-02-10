Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'da

Devlet Başkanı Poroşenko tarafından kabul edilen Çavuşoğlu, Ukrayna'da yaşayan soydaşların temsilcileriyle bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.



Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin (YDSK) alt organı Ortak Stratejik Planlama Grubunun 5'inci toplantısı için geldiği başkent Kiev'de Poroşenko tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı Kültür, Doğu Avrupa ve Asya İşleri Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in hazır bulunduğu görüşmede bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Ukrayna'da yaşayan soydaşların temsilcilerini kabul etti. Çavuşoğlu, Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov, Ukrayna Gagauzları Birliği Derneği Başkanı Vasiliy Keloglu ve Odessa Bölge Meclis Başkan Yardımcısı Yuriy Dimçoglu ile bir araya geldi.

Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz'da Türkiye'de Ne Oldu?" başlıklı serginin açılışını da yapacak.