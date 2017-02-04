Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Savunma Bakanı'na kınama

Dışişleri Bakanlığı "Oryantal kovboy hareketleri Yunanistan’da işlemez" diyen Yunanistan Milli Savunma Bakanı Kammenos’u kınadı.
Yunan Bakanın açıklamalarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı sitesinde kınama yayınlandı.
Dışişleri Bakanlığı, Kammenos’un sarfettiği sözler için "temelsiz, yakışıksız ve etik dışı" nitelendirmesi yapıldı.
Açıklamada "Bu derece izan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan, düzensiz göç konusundaki ikili temel metinlerden habersiz bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir." şeklinde ifadelere yer verildi.
Dışişleri, Yunanistan makamlarını bir kere daha devlet sorumluluğuna uygun davranmaya çağırdı.
ulusalkanal.com.tr
Dışişleri Bakanlığı "Oryantal kovboy hareketleri Yunanistan’da işlemez" diyen Yunanistan Savunma Bakanı'nı yazılı açıklamayla kınadı. Açıklamada Yunan Bakan için "İzan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir. " ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı "Oryantal kovboy hareketleri Yunanistan’da işlemez" diyen Yunanistan Milli Savunma Bakanı Kammenos’u kınadı.