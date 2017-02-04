Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Savunma Bakanı'na kınama

Dışişleri Bakanlığı "Oryantal kovboy hareketleri Yunanistan’da işlemez" diyen Yunanistan Savunma Bakanı'nı yazılı açıklamayla kınadı. Açıklamada Yunan Bakan için "İzan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir. " ifadeleri yer aldı.

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