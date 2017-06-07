Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs müzakereleri için Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde yapılan zirveye ilişkin açıklama yaptı. Zirve, sürecin tamamlanması için atılmış bir adım olarak nitelendirildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Kıbrıs müzakereleri için Amerika'da Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde düzenlenen 3'lü zirveye ilişkin açıklama geldi.



Yazılı açıklamada, New York'taki zirve, müzakere sürecinin sonuçlandırılması için atılmış bir adım olarak değerlendirildi.



Açıklamada, 3'lü zirve sonrası Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antoni Guterres'in yaptığı açıklamalara da yer verildi, Rum tarafı eleştirildi.



BM'DEKİ KIBRIS MÜZAKERELERİ

"Genel Sekreter’in açıklamasında tüm konuların birbirleriyle bağlantılı olarak müzakere edileceği ve tüm konular üzerinde anlaşılmadan herhangi bir hususta mutabık kalınmamış sayılacağı ilkeleri özellikle vurgulanmaktadır. Hal böyle iken, söz konusu açıklamasının içeriğinin, Kıbrıs Rum tarafınca çarpıtılmaya başlanması ve Cenevre Konferansı için Rum Lider’in ortaya atmış olduğu ön koşulların kabul edildiğinin öne sürülmesi, Rum tarafının samimiyetsizliğini ve çözüme yönelik siyasi iradeden ne denli yoksun olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir."



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York'taki zirvede Rumların istediği ön şartların ortadan kalktığı için Cenevre'de konferans yapılacağını açıklamıştı.



Ancak Rum lider Nikos Anastasiadis ise şartların kalkmadığını Türklerin ön şartları kabul ettiği için Cenevre'de konferans yapılacağını iddia etti. Rumlar ön şart olarak, müzakere edilen konuların ayrı ayrı ele alınmasını, önce güvenlik ve garantiler sonrasında ise toprak başlığında mutabakata varılmasını istiyor. Türkler ise başlıkların aynı anda görüşülmesini talep ediyor.

