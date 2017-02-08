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Diyanet İşleri Başkanlığı 2017-2021 yılları için stratejik plan hazırladı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017-2021 yılları için stratejik plan hazırladı. Planda, imam hatip liselerinin mezun sayısının kontrolsüz olduğunun altı çizildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017-2021 yılları için stratejik plan hazırladı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017-2021 yılları için stratejik plan hazırladı. Plan hazırlanırken, kurumu tehdit eden noktalar ve zayıf alanlar da değerlendirildi. Personel ve vatandaşlarla anket ve mülakatlar da yapıldı. 

Yapılan değerlendirmede, "Dine yönelik ilgi ve alaka artıyor ancak ahlaki değerlerdeki aşınma da yaygınlaşıyor. Personelde kurumsal aidiyet duygusu zayıf." denildi.

Hazırlanan stratejik planda nitelik sorununa vurgu yapıldı. Planda "İlahiyat ve imam-hatip lisesi mezunu sayısı kontrolsüz. Mezunların nitelik sorunu bulunuyor." ifadeleri yer aldı. 

Dernek ve vakıfların kontrolsüz şekilde cami ve kuran kursu inşe ettiğide vurgulandı.




ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #diyanet işleri başkanlığı
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