Diyarbakır'da bir tırda yapılan aramada, 236 bin paket kaçak sigara bulundu.

Diyarbakır'da bir tırda yapılan aramada, 236 bin paket kaçak sigara bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılıkla uğraşan kişi ve organizasyonların deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, Kamışlı Bulvarı'nda bir tırı durdurdu.



Çekici ve dorsesindeki aramada 236 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.