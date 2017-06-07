"Hayvan hareketleri, işletme kayıtları ve hayvan sayılarının güncellenmesi elektronik ortamda hata payı olmadan sağlanabilmektedir"

Diyarbakır'da 520 bin küçükbaş hayvana çipli küpe takıldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan çipli küpe uygulamasıyla, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve elektronik ortamda sağlıklı bir kayıt sistemi oluşturulması sağlanıyor.



Bu kapsamda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde veteriner hekimler kontrolünde bir işletmedeki küçükbaş hayvanlara elektronik küpe takılırken, çalışmalar kapsamında kentte elektronik küpe takılan küçükbaş hayvan sayısı 520 bine ulaştı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın hayvancılık potansiyeli açısından Türkiye'nin önemli illerinden birisi olduğunu söyledi.



Diyarbakır'da 388 bin büyükbaş ve 1 milyon 280 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu, il genelinde bakanlığın hayvanların kayıt altına alınması için başlattığı çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Atalar, şöyle konuştu:

"Elektronik küpeleme sistemiyle daha önce hayvanlara takılan küpenin yanı sıra hayvanların sol kulaklarına elektronik küpeler takılmaktadır. Bunlar takıldıktan sonra hayvanların tespiti, tanımlanması çok daha kolay ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmektedir. Bir işletmedeki hayvan varlığı, hatasız bir şekilde küpe numaralarıyla kime ait olduğu, aşı kayıtları, hayvanların nereden nereye sevk edildiği, işletmeye giriş tarihleri gibi birçok bilgiyi içeriyor."

Atalar, ilde 520 bin küçükbaş hayvana elektronik küpe takıldığını ve küpeleme çalışmasının sürdüğünü dile getirerek, "Elektronik küpeyle işletmelerdeki hayvan sayısı daha sağlıklı bir biçimde tespit edilecek. Hayvan hareketleri, işletme kayıtları ve hayvan sayılarının güncellenmesi elektronik ortamda hata payı olmadan sağlanabilmektedir." dedi.