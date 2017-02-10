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Diyarbakır'da belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, kentte belediye bünyesinde hizmet veren 25 otobüste ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlandı

Diyarbakır'da belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, 25 belediye otobüsünde ücretsiz internet hizmeti başlatıldı.
Kanun hükmünde kararname gereği Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın vatandaşları belediye hizmeti ile buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmak amacıyla belediyenin araç filosu genişletilirken, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların seyahatleri süresince cep telefonu tablet ve bilgisayarları için "kablosuz bağlantı alanı" hizmeti sunuldu.
Türk Telekom ile altyapı çalışmalarını ocak ayında tamamlayan belediyenin, Dicle Üniversitesi (DÜ) hattındaki 25 otobüste test amacıyla başlattığı çalışmanın kent genelindeki tüm toplu taşıma araçlarında uygulanması için çalışmalar sürüyor.

10 araca mobil şarj ünitesi
Belediye, ücretsiz internet hizmetinin yanı sıra 10 toplu taşıma aracına mobil şarj ünitesi kurdu.
Mobil şarj üniteleri ile vatandaşlar elektronik cihazlarını yolculuk süresince ücretsiz bir şekilde şarj edebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ücretsiz internet #görevlendirme #diyarbakır
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