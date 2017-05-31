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Diyarbakır'da çatışma: 3 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır'da 10 binden fazla güvenlik görevlisinin katıldığı operasyon 4 gündür devam ediyor. PKK'lı teröristlere ait sığınakların imha edildiği operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Örgüt mensuplarıyla sağlanan sıcak temas da ise 3 Mehmetçik şehit oldu.

Diyarbakır'da çatışma: 3 askerimiz şehit oldu

18 Komando Taburu, bin 200 Özel Harekat Polisi ve bin 457 Güvenlik Korucusu PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için 4 gündür operayonda.

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar tek tek imha ediliyor. Örgütün ektiği kenevir tarlaları yok ediliyor.

Operasyon kapsamında Lice'de silahlı saldırı hazılrığında olan teröristlere hava harekatı düzenlendi. 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yine Lice'de teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. 1’i güvenlik korucusu, 4’ü asker, toplam 5 güvenlik görevlisi yaralandı. 

Helikopterle Diyarbakır’daki Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan askerlerden 3’ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. 1 güvenlik korucusu ile 1 askerin tedavisi sürüyor.

Toplam bin 528 kilometrekare alanı kapsayan operasyon devam ediyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır #pkk #terörle mücadele
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