CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Diyarbakır'da çatışma çıktı!

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı öldürüldü.

Diyarbakır'da çatışma çıktı!

Diyarbakır Valiliğince, dün Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri arasında kalan kırsal bölgede bulunan 7 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan operasyon sürüyor. Asker ve polisin katıldığı, havadan helikopterlerin destek verdiği operasyon çerçevesinde bugün öğlen saatlerinde güvenlik güçleri, Hani'ye bağlı Kırım köyü kırsalında bir grup PKK'lılarla karşılaştı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrısına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 PKK'lı öldürüldü.

Operasyonun devam ettiği bölgeden yer yer silah sesleri yükseliyor.


Kaynak: İHA
Etiketler; #diyarbakır #hani operasyon
banner863
Önceki Haber
Şehit Döngel, gözyaşları arasında toprağa verildi
Sonraki Haber
Galatasaray'da büyük şok! Sezonu kapattı...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.