Diyarbakır'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda eski Kamu Hastaneleri Birliği Diyarbakır Genel Sekreteri Doç. Dr. Murat Kanğın'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden birinin başka bir suçtan tutuklu bulunduğu tespit edilirken, firari 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.