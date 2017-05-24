"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'da FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Diyarbakır'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda eski Kamu Hastaneleri Birliği Diyarbakır Genel Sekreteri Doç. Dr. Murat Kanğın'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden birinin başka bir suçtan tutuklu bulunduğu tespit edilirken, firari 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı #Fetullahçı Terör Örgütü #fetö #diyarbakır
banner863
Önceki Haber
Yaş meyve ve sebze sektöründe Rusya sevinci
Sonraki Haber
Elazığ'da başhekime silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.