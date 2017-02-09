Diyarbakır'da güvenlik güçlerine yapılan ihbarda artış

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, "155 ve 156'ya ihbarlarda ciddi şekilde artış var. 2015 yılında jandarmaya 3 bin 516 ihbar yapılmışken, bu sayı 2016 yılında 6 bin 931'e yükseldi. Yüzde 99'luk bir artış söz konusu. İhbarların yüzde 93'ü de doğru. İhbarda bulunan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Vali Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi.



Geçen yıl terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini vurgulayan Aksoy, jandarma ve polis bölgesinde önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini söyledi.



Vatandaşların güvenlik güçlerine yaptığı ihbarlarda önemli oranda artış olduğunu vurgulayan Aksoy, bu sayede önemli çalışmalara imza atıldığını dile getirdi.



Aksoy, "155 ve 156'ya ihbarlarda ciddi şekilde artış var. 2015 yılında jandarmaya 3 bin 516 ihbar yapılmışken, bu sayı 2016 yılında 6 bin 931'e yükseldi. Yüzde 99'luk bir artış söz konusu. Polis ekibimize 2015 yılında gelen ihbar 140 bin iken, 2016'da bu rakam 161 bine yükselmiş. Yaklaşık olarak oran yüzde 90'ların üzerinde.İhbarların yüzde 93'ü de doğru. İhbarda bulunan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Terörle ve diğer suçlarla mücadelede vatandaşımız çalışmalarımıza katkı sunmaktadır." ifadesini kullandı.



Bunun vatandaşlık görevi olduğuna işaret eden Aksoy, herhangi bir suç unsuru oluğunda bu suç unsurunun ilgili kolluğa bildirilmesini herkesten beklediklerini bildirdi.



Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi



Aksoy, 2016 yılında ilde jandarma ve polis teşkilatının gerçekleştirdiği operasyonlarda 326 uzun namlulu silah, 40 roketatar, bu silahlara ait 340 mühimmat, yaklaşık 235 bin mermi, 366 el bombası, bin 52 el yapımı patlayıcı ve 208 ton amonyum nitrat ele geçirildiğini kaydetti.



125 terörist etkisiz hale getirildi



Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara da değinen Aksoy, "Geçen yıl gözaltına alınan 5 bin 84 kişiden bin 429'u tutuklandı. 125 terörist ölü ele geçirildi, 27 terörist yakalandı, 49 terörist teslim oldu. Ölü ele geçirilen terör örgütü mensupları içerisinde örgütün üst düzey mensupları da söz konusu. Bunlar arasında kırmızı listede aranan 'Azad Siser' kod adlı Ekrem Güney, gri listede yer alan 'Çekdar' kod adlı Ahmet Talva, mavi listede yer alan 'Azad Farkin' kod adlı Nevzat Gündüz de bulunuyor." ifadesini kullandı.



Terör örgütünün finans kaynaklarına büyük darbe



Vali Aksoy, terörün en önemli finans kaynaklarından birinin uyuşturucu olduğuna işaret ederek, uyuşturucu ile mücadelede de 2016 yılında çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini aktardı.



Özellikle Lice ilçesinde 7 bin asker, polis, korucu ve birçok unsurun katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarla uyuşturucu ile etkin mücadele yürütüldüğüne dikkati çeken Aksoy, "2016 yılında polis ve jandarma bölgesinde 73 milyon 667 bin 598 kök Hint keneviri, 80 ton kubar esrar, yaklaşık 3 ton toz esrar ile uyuşturucu haplar ele geçirildi." şeklinde konuştu.



Aksoy, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarda 824 kişi hakkında tahkikat yapıldığını, bu kişilerden 476'sının tutuklandığını bildirdi.



Kaçakçılık ve haksız kazanç sağlamaya ilişkin yürütülen mücadeleye ilişkin Aksoy, şunları kaydetti:



"Haksız kazanç sağlayan organize suç çetelerine yönelik operasyonlarda toplam yaklaşık 6 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. 277 bin litre akaryakıt ve yine çeşitli kaçak ürünler bulundu. Operasyonlarda 3 bin 172 kişi hakkında adli tahkikat yapıldı, bunlardan 485'i tutuklandı."



Terörle mücadelede kontrol noktaları oluşturuldu



Aksoy, Diyarbakır'da başta terör olayları olmak üzere suç ve suçlularla mücadele etme noktasında yol arama kontrol noktaları oluşturulduğunu dile getirerek, ayrıca "şok uygulama" denilen farklı saatlerde ve noktalarda güvenlik birimlerince de çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.



2016 yılında uygulama noktalarında 1 tonu aşkın kubar esrar, 63 kilogram toz esrar, 60 gram eroin, yaklaşık 360 bin civarında kaçak sigara, çalıntı araçlar, çeşitli çap ve markalarda silah ve mermi ile el yapımı patlayıcılar ele geçirildiğini anlatan Aksoy, söz konusu noktalar sayesine birçok suçun işlenmeden engellendiğini belirtti.



Aksoy, 304 bin aracın kontrol edildiğini, 2 bin 183 aracın trafikten men edildiğini, suçlu görülen araç sahiplerine cezai işlem uygulandığını, uygulama noktalarında yaklaşık 1 milyon kişinin GBT sorgusunun yapıldığını, bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 16 bin 266 kişinin yakalandığını ifade etti.



"Örnek bir işbirliği koordinasyonu söz konusu"



Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için bu mücadelenin artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Aksoy, bu çalışmaları yürüten tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.



Aksoy, suç ve suçlularla mücadelede en önemli unsurlardan birinin de adli destek olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına ve hakimlere teşekkür ettiklerini bildirdi.



"Diyarbakır'da örnek bir uygulama ve işbirliği koordinasyonu tüm kurumlarımızda söz konusu. 2016 yılında yapılan bu çalışmalar bu yıl da kararlılıkla devam edecektir." diyen Aksoy, şöyle devam etti:



"Devletin terörle mücadeledeki kararlılığı bundan sonraki süreçte de aynı şekilde sürecek. Bu anlamda terör örgütlerinin birbirlerinden farkı yoktur. Bütün terör örgütleriyle Türkiye'de nasıl mücadele ediliyorsa Diyarbakır'da da aynı kararlılık titizlikle sürdürülecek. Bu çalışmalarda emeği geçen kaymakamlarımıza da ayrıca teşekkür teşekkür ediyorum."



Diyarbakır halkına teşekkürler



"Terörle mücadelede terör örgütü ile arasına mesafe koyan Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Terör örgütünün çağrılarına itibar etmemişlerdir." ifadelerini kullanan Aksoy, amaçlarının Diyarbakır'da yaşayan halkın huzur ve güvenliğini en üst noktalara taşımak olduğunu dile getirdi.



- Terör örgütü mensuplarına "teslim olun" çağrısı



Terör örgütü mensuplarına teslim olmaları çağrısında bulunan Aksoy, şunları kaydetti:



"Gelip teslim olsunlar adalete, bir suçları varsa cezasını yargı verir. Teslim olmayanlarla da güvenlik birimlerimiz sonuna kadar mücadele edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin gerektirdiği şartlarda terörle mücadele edilmektedir. Bu anlamda özellikle terör örgütüne kandırılarak kazandırılmış gençlerin örgütten koparak, gelip teslim olmaları ve yargının vereceği kararla günlük yaşamlarına dönmeleri sağlanmalıdır. Dağa çeşitli gerekçelerle kandırılmış, çıkartılmış olan gençler de gelsinler adalete teslim olsunlar."



Referandum güvenliği



Aksoy, referandumun muhtemelen nisan ayında gerçekleştirileceğini, referandumun güvenli bir şekilde gerçekleşmesi, vatandaşın özgür iradesiyle oyunu kullanabilmesi için her türlü tedbiri alacaklarını belirtti.



Bu konuda ön toplantılar yaptıklarını, referandum takvimi netleştiğinde ayrıntılı olarak bu çalışmaları ortaya koyacaklarını anlatan Aksoy, önümüzdeki dönemde referandum güvenliğiyle ilgili toplantıların devam edeceğini aktardı.



"Sur'daki yasak yıkım bitince kalkacak"



Aksoy, bir gazetecinin Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı uygulanan alanlarda yasağın ne zaman sona ereceğine ilişkin sorusu üzerine, "Sur'daki sokağa çıkma yasağı yıkım bitince kalkacak." dedi.



Sur'da zarar gören su ve kanalizasyon şebekesi ile ilgili çalışma için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası Genel Müdürlüğünce ihale yapıldığını kaydeden Aksoy, inşaatın yüzde 30'unun tamamlandığını aktardı.



Hazreti Süleyman Camisi'nin karşısındaki alanda rekreasyon çalışmaları ile ilgili de ihalenin yapıldığını, müteahhit firmanın çalışmalara başladığını anlatan Aksoy, şöyle konuştu:



"Son üç yıldır orada kamulaştırma yetkisi TOKİ'den Büyükşehir Belediyesine verilmişti. Onun çalışması beklendi fakat Büyükşehir belediyesi bu çalışmayı yapmayınca TOKİ bu çalışmayı Valiliğe devretti. Diyarbakır Valiliği kamulaştırma işlemlerini hızlıca tamamladı ve vatandaşımızın taşınmasını sağlayarak oradaki binaları yıktık. Rekreasyon alanı olarak şu anda çalışmaları başlattık."



Sur ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği protokol kapsamında Gazi ve Melikahmet caddelerindeki sokakların bazalt taşıyla yeniden yapılması, ışıklandırılması ve sokak mobilyalarının yapılmasıyla ilgili çalışmalara önümüzdeki bir iki ay içerisinde başlanacağını ifade eden Aksoy, Sur'un Diyarbakır, Türkiye ve dünya için önemine değindi.



Vali Aksoy, Sur ile ilgili öngörülen çalışmaların büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, Sur'un bir an önce önceki döneminden daha iyi bir konuma gelmesi için ilgili bakanlıkların koordinasyonunda çalışmaların hızla yürütüldüğünü sözlerine ekledi.