Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir markete PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi

Diyarbakır'da yüzü maskeli terör örgütü PKK yandaşlarınca bir markete el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildi.



Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesi 869. Sokak'taki bir markete uzun namlulu silahla giren yüzü maskeli 2 terör örgütü PKK yandaşı, iş yerine el yapımı patlayıcı attı. Daha sonra markete giren teröristler kasadaki 900 liraya yakın parayı çalıp olay yerinden kaçtı.



Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı, markette hasar meydana geldi.



Saldırıdan sonra olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.



Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.