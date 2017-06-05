Londra'daki terör saldırısını üstlendiler
Londra'daki terör saldırısını üstlendiler
Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor

Diyarbakır'da markete el yapımı patlayıcıyla saldırı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir markete PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi

Diyarbakır'da markete el yapımı patlayıcıyla saldırı

Diyarbakır'da yüzü maskeli terör örgütü PKK yandaşlarınca bir markete el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesi 869. Sokak'taki bir markete uzun namlulu silahla giren yüzü maskeli 2 terör örgütü PKK yandaşı, iş yerine el yapımı patlayıcı attı. Daha sonra markete giren teröristler kasadaki 900 liraya yakın parayı çalıp olay yerinden kaçtı.

Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı, markette hasar meydana geldi.

Saldırıdan sonra olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #soygun #el yapımı patlayıcı #diyarbakır
banner863
Önceki Haber
Bilecik'te sağanak
Sonraki Haber
Ajax, 17 yaşındaki Jensen’i transfer etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.