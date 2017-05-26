"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'da tefecilere yönelik operasyon

Satış yapmadan POS cihazlarından çekim yaptırıp kart sahibine faiz karşılığı nakit para ödediği gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı

Diyarbakır'da tefecilere yönelik operasyon

Diyarbakır'da satış yapmadan POS cihazlarından çekim yaptırıp kart sahibine faiz karşılığı nakit para ödediği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, POS cihazlarından satış yapmadan çekim yaptırıp faiz karşılığında nakit para ödediği tespit edilen iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Mali Şube ekipleri, tespit edilen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen başkası adına 3 POS cihazı, 5 kredi kartı, ruhsatsız tabanca ve 112 fişek, şarjör ve toplamda 20 bin 990 lira para, 320 dolar ve 50 avroya el konuldu.

Gözaltına alınan H.Ç, V.K. ve F.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #POS cihazları #diyarbakır #3 gözaltı
banner863
Önceki Haber
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'i boğazda kutladı
Sonraki Haber
Gaziantep esnafının Beşiktaş sevinci
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.