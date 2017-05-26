Satış yapmadan POS cihazlarından çekim yaptırıp kart sahibine faiz karşılığı nakit para ödediği gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı

Diyarbakır'da satış yapmadan POS cihazlarından çekim yaptırıp kart sahibine faiz karşılığı nakit para ödediği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, POS cihazlarından satış yapmadan çekim yaptırıp faiz karşılığında nakit para ödediği tespit edilen iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.



Mali Şube ekipleri, tespit edilen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kişiyi suçüstü yakaladı.



İş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen başkası adına 3 POS cihazı, 5 kredi kartı, ruhsatsız tabanca ve 112 fişek, şarjör ve toplamda 20 bin 990 lira para, 320 dolar ve 50 avroya el konuldu.



Gözaltına alınan H.Ç, V.K. ve F.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.