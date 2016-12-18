Diyarbakır'da ''teröre lanet'' yürüyüşü

Diyarbakır'da düzenlenen, "Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılan yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütü PKK ve hain saldırılarını kınadı.

Diyarbakır'da düzenlenen, "Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütü PKK ve hain saldırılarını kınadı.



Memur-Sen Diyarbakır Temsilciliği ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu öncülüğünde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" , "Vatan sana canım feda" ve "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı.







Burada büyük bir Türk bayrağı açan vatandaşlar adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Yunus Memiş, Kayseri'deki terör saldırısından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"Bu alçakça saldırıyı lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." diyen Memiş, şöyle devam etti:







"Türkiye, insanlıktan nasiplenmemiş melun terör örgütleri tarafından dize getirilemeyecek kadar büyük, millet, hainlerin oyununa gelmeyecek kadar feraset ve dirayet sahibidir. Alçaklıkta sınır tanımayanlar beyinlerini uyuşturarak canlı bomba haline getirdikleri zavallıları, asker, polis, sivil, yaşlı, çocuk ayrımı yapmadan insanlarımızın arasına sürmekte ve onlarca masumun canına kıymaktadırlar."







Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, İstanbul'da ve Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırılarında güvenlik güçlerinin ve sivillerin yaşamını yitirdiğini anımsatan Memiş, terör örgütü PKK'nın bu saldırılarla bir şey elde edemeyeceğini vurguladı.







Memiş, "Türkiye, dünyanın görmediği, görmezden geldiği Halep’te insanlığı kurtarmaya çalışırken, insanlığını ortaya koyarken birileri içeride taşeron uzantıları vasıtasıyla birlik ve beraberliğini zaafa uğratmak istiyor. Bunun farkındayız. 15 Temmuz gecesi vatan sevgisini en üst seviyede gösteren milletimizin bu bilincini zaafa uğratmak, toplumsal kırılganlık meydana getirmek hedefiyle yapılan bu insanlık dışı saldırıları, yine milletimiz büyük bir kararlılık ve basiretle bertaraf edecektir." ifadelerini kullandı.







15 Temmuz gecesi yaşananlara sessiz kalanların kendi demokrasileri ile çelişen iki yüzlü tavırlarının kabul edilemez olduğuna işaret eden Memiş, şunları kaydetti:







"Tüm bu saldırılar halkımıza yöneliktir. 15 Temmuz'da tanklara karşı duran milletimiz, teröre karşı da aynı tavrı gösterecektir. Bizler Selahattin Eyyubi ve Fatih Sultan Mehmet’in torunları olarak haçlı zihniyetini taşıyan Batılı güçlerin 21. yüzyılda masada oluşturduğu bölgemizle ilgili projeleri beraber bozacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılığımız ve ortaya koyacağımız milli duruş, teröre vereceğimiz en anlamlı ve en etkili karşılık olacaktır."







Türkiye'de kardeşlik ile birlik ve beraberliğin kazanacağına dikkati çeken Memiş, bütün terör örgütlerini ve onların kalleşçe saldırılarını bir kere daha lanetlediklerini aktardı.



Memiş, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına ve millete de başsağlığı dilediklerini sözlerine ekledi.







Açıklamanın ardından vatandaşlar Türk bayrakları ile sloganlar eşliğinde Yenişehir ilçesindeki Anıtpark'a kadar yürüdü. Burada terör saldırılarında şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu ve dua etti.