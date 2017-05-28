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Diyarbakır'daki 59 köyde sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice, Hazro, Dicle ve Kocaköy ilçelerine bağlı 59 köy ile bu köylere bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'daki 59 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Dicle ve Kocaköy  ilçelerine bağlı 59 köy ile bu köylere bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya  yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
 
Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçeleri  mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten,  aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen örgüt  mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını,  uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla  operasyon düzenleneceği bildirildi.

Operasyon bölgelerinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla  5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince sokağa çıkma yasağı  ilan edildiği aktarıldı.
 
Açıklamada, Lice'ye bağlı Akçabudak, Örtülü, Ulucak, Saydamlı,  Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Üçdamlar, Baharlar, Bayırlı, Hedik, Tuzlaköy,  Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Konuklu, Yünlüce, Yaprakköy, Damar, Zümrüt, Kıpçık,  Çıralı, Sığınak, Kıyıköy, Dallıca, Budak, Türeli, Tepe, Yolçatı, Dibekköy,  Çağdaş, Arıklı, Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Esenler, Çavundur, Dolunay, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu; Hazro'ya bağlı Ormankaya,  Çitlibahçe, Terdöken, Kırmataş, Kavaklıboğaz, Dadaş ve Sarıerik; Kocaköy'e bağlı  Boyunlu, Gözebaşı ve Tepecik; Dicle'ye bağlı Kurşunlu, Taşağıl, Kayıköy ve  Kırkpınar köyleri ile mezralarında saat 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere  ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasakladığı ifade edildi.
 
Açıklamada, vatandaşların söz konusu yasağa uymasının can ve mal  güvenliği yönünden önem arz ettiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #pkk #terörle mücadele #mezra #lice #Hazro #dicle #sokağa çıkma yasağı
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