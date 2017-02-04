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Diyarbakır haberleri - Bismil belediyesine, ilçe Kaymakamı Turgay Güleç kayyum olarak atandı

Yakalama kararı olmasına rağmen bulunamayan Diyarbakır Bismil Belediye Başkanı Cemile Eroğlu hakkında karar verildi. İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Eroğlu'nun yerine ilçe Kaymakamı Turgay Güleç kayyum olarak atandı.

Diyarbakır haberleri - Bismil belediyesine, ilçe Kaymakamı Turgay Güleç kayyum olarak atandı

Yakalama kararı olmasına rağmen bulunamayan Diyarbakır Bismil Belediye Başkanı Cemile Eroğlu hakkında karar verildi. İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Eroğlu'nun yerine ilçe Kaymakamı Turgay Güleç kayyum olarak atandı.

Bismil İlçesi'nin DBP'li Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmediği için hakkında yakalama kararı olmasına rağmen bulunamadı.

Evine ve belediye binasına daha önce gelen polis, Cemiloğlu'na ulaşamadı. Dün akşam İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan DBP'li Cemile Eminoğlu'nun yerine İlçe Kaymakamı Turgay Güleç, kayyum olarak atandı.

Bismil Belediyesi'ne atandığını doğrulayan Kaymakam Güleç, kaymakamlık ve başkan vekilliği görevlerini birlikte yürüteceğini söyledi.

Öte yandan bugün sabah erken saatlerde belediye binasına gelen polis, güvenlik amaçlı binada arama yaptı. Polisin belediye binasında başlattığı aramalar sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cemile eminoğlu #dbp #içişleri bakanlığı #turgay gülenç #kaymakam #kayyum #bismil #diyarbakır
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