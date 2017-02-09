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Diyarbakır haberleri - TSK, Lice bölgesine hava harekatı düzenledi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır'ın Lice kırsalına hava harekatı düzenledi. Terör örgütü PKK'nın barınma alanı, kış üslenmesi ve doçka mevzii olarak kullandığı 8 hedef imha edildi.

Diyarbakır haberleri - TSK, Lice bölgesine hava harekatı düzenledi

Bölücü terör örgütü PKK, Diyarbakır kırsalında büyük darbe aldı.

Türk savaş uçakları 19.04 ilâ 19.24 saatleri arasında, Lice  bölgesine hava harekatı düzenledi.

Tespit edilen hedeflere bomba yağdırıldı.

Teröristlerin kullandığı barınak, kış üslenme alanı ve doçka mevzii olarak kullandıkları 8 hedef imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #hava harekatı #lice #diyarbakır
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