Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı 18 köy ve mezrada yapılacak operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Kulp İlçesi'nde 4 Haziran'da 10 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı da bugün itibariyle kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice elçesi mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.



Açıklamada şöyle denildi:



"Operasyon gerçekleştirilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Akçabudak Köyü, Örtülü Köyü, Ulucak Köyü, Saydamlı Köyü, Kılıçlı Köyü, Yorulmaz Köyü, Güldiken Köyü, Üçdamlar Köyü, Baharlar Köyü, Bayırlı Köyü, Hedik Köyü, Tuzlaköy Köyü, Yamaçlı Köyü, Kıralan Köyü, Dernek Köyü, Konuklu Köyü, Yünlüce Köyü ve Yaprakköy Köyü ile mezralarında 06 Haziren 2017 günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."



KULP İLÇESİNDE 10 KÖYDEKİ YASAK KALDIRILDI



Diyarbakır Valiliği, açıklamasında ayrıca 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyon nedeniyle Kulp ilçesine bağlı 10 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının da bugün saat 12.00 itibariyle kaldırıldığını duyurdu.